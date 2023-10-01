В России сомневались в нападении на Украину: Буданов рассказал о совещании накануне 24 февраля

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на подготовку к войне против Украины, в России были сомнения, будет ли она и действительно ли там так "ждут" оккупантов. Их высказывали на совещании в Москве буквально за две недели до нападения 24 февраля 2022 года.

Об этом глава ГУР Минобороны рассказал в фильме "Рік. Харківщина" журналиста Дмитрия Комарова. По его словам, выделенные на путинскую "СВО" деньги в стране-агрессоре массово разворовывались (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За две недели до начала этих всех событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских воинов. И был поднят вопрос: "А куда тратились средства столько лет?", – отметил Буданов.

Он добавил, что впоследствии, на следующем совещании в Москве, всех заверили, что "там все готово" к "встрече" войск РФ и "надо заходить".

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Глава ГУР указал на массовое хищение в России средств, выделенных на попытку захвата Украины.

"На информационную (подготовку. – Ред.) они где-то еще шли, на все остальное…" – указал он, отрицательно покачав головой.

Во время интервью для проекта "Рік. Харківщина" Буданов также добавил, что в РФ действительно верили, якобы Харьков – это "российский" город, и там "ждут" так называемых освободителей. В то же время после сопротивления харьковчан российской вооруженной агрессии захват Харькова стал для РФ принципиальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, страна-агрессор Россия готовится к многолетней войне против Украины. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав, сколько расходов госбюджета РФ собирается потратить в 2024 году на ведение боевых действий.

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