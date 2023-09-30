Захват Харькова был принципиальным: Сырский и Буданов напомнили о масштабном провале оккупантов.

В начале полномасштабной войны россияне планировали торжественным маршем зайти в Харьков. В мечтах горожане встречали их цветами и пирогами, и отнюдь не вооруженным сопротивлением, поэтому уничтожать город не собирались.

Об этом в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" рассказали начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В частности, главный украинский разведчик сообщил, что захватчики предполагали сопротивление лишь отдельных людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Буданов рассказал интересный факт: за несколько недель до вторжения в РФ состоялось совещание, участники которого обсуждали готовность. Среди них чувствовалась неуверенность в том, что российских вояк в Украине кто-то ждет. Затронули вопрос нецелевого расходования средств. Поэтому уже на следующем совещании руководство заверили, что все готово и нужно заходить.

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Буданов уточнил, что все эти средства россияне разворовывали. На информационную подготовку деньги иногда уходили, однако не на все остальное.

Сырский со своей стороны объяснил, что Харьков для врага всегда был принципиальным. Исторически россияне всегда посягали на Слобожанщину и ее промышленный центр, где сконцентрировано большое количество высокотехнологичных предприятий. К тому же этот город является культурным центром.

По словам военачальника, для Украины Харьков также имеет немаловажное значение, поэтому наши войска мощно держали оборону. Защитники выстояли и россияне не захватили город, хоть и оккупировали часть области. Однако осенью 2022 года ВСУ и оттуда выбили врага.

Напомним, ранее в Нацгвардии рассказали о защитнике Украины Александре Орлове. Командир группы снайперов отдельного отряда специального назначения "Омега" Восточного территориального управления Национальной гвардии погиб на Харьковском направлении на вторую неделю полномасштабного вторжения РФ. Ценой собственной жизни Герой помог отразить штурмы, проводимые подразделениями российского ГРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский "военкор" Виктор Баранец признал, что захватническая армия ожидала совсем другой реакции горожан, когда шла на Харьков. Оккупанты были уверены, что большинство украинцев, в частности в Харькове, симпатизирует России и встретит ее с цветами и хлебом-солью.

– Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился мощной историей о том, как известный украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан буквально спас его от смерти. Это произошло уже во время полномасштабной войны в Харькове на Северной Салтовке, наиболее пострадавшей от рук оккупантов в городе.

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