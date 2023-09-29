"Пытался видеть дальше, чем другие": в сети рассказали о командире группы снайперов, который остановил штурм ГРУ, но погиб. Видео

Защитник Украины Александр Орлов, командир группы снайперов отдельного отряда специального назначения "Омега" Восточного территориального управления Национальной гвардии, погиб на Харьковском направлении на вторую неделю полномасштабного вторжения РФ. Ценой собственной жизни Герой помог отбить штурмы, которые проводили подразделения российского ГРУ.

Побратимы подполковника рассказали, что он всегда был первым, смелым и мужественным, вел людей за собой и всегда хотел достичь максимального результата. Видео об Орлове появилось на YouTube-канале Восточного оперативно-территориального объединения НГУ (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Орлов (позывной "Орел") в мирной жизни работал шахтером. Он специализировался на уничтожении вражеских снайперов.

Видео дня

Когда Россия развязала против Украины полномасштабную войну, "Орел" защищал Харьков.

Группа, возглавляемая им, сыграла очень важную роль в обороне города. Снайперы "Орла" временно переквалифицировались в разведчиков, прочесывали территорию, собирали информацию, захватывали трофеи.

"Атака врага тогда захлебнулась, россияне не смогли закрепиться в жилых районах Северной Салтовки, но мы потеряли одного из наиболее опытных и наиболее подготовленных военнослужащих", – отметили в Нацгвардии.

Подполковник погиб на 12-й день большой войны. За мужество и героизм Александр Орлов представлен к высшей государственной награде – званию Герой Украины (посмертно).

Как писал OBOZREVATEL:

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