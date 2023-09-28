Ушел в бою как Герой: на фронте погиб айдаровец Владимир Ищенко

Российские оккупанты вновь нанесли Украине кровоточащую рану, которая никогда не заживет. В боях на Донбассе погиб боец 59-й бригады отдельного штурмового батальона "Айдар" Владимир Ищенко, который воевал за свободу нашей страны с 2014 года.

Трагическое известие сообщил журналист Юрий Бутусов на своем Facebook. Он обозначил, что это колоссальная потеря для близких и побратимов, Владимир никогда не уйдет из памяти тех, кому посчастливилось с ним встретиться.

"Эти поля для меня навеки поля памяти героев Украины и добровольцев из других стран, отдавших свою жизнь. Владимир Ищенко. Герой "Айдара". Герой штурмовой роты РУГ 59-й бригады. Честный, надежный солдат, никогда не включавший заднюю", – написал Бутусов в эпитафии.

Также душераздирающий некролог о защитнике из "Айдара" написала его боевая подруга Алина Терехова. Гибель Владимира – очередной пример, когда Россия убивает лучших людей украинской нации.

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"Вовчик наш Лысый..., сердце еще больше разрывается в куски. .. Вовка, неужели мы не встретимся, не прогуляемся по Киеву, не зайдем с тобой на могилы вспомнить наших Небесных Воинов??? Ненавижу р***тов", – написала она у себя на Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях на Донетчине погиб военный Владимир Черныш с позывным "Ред Булл". Попрощаться с воином в его родной Полтаве пришли сотни людей.

Также от снаряда противника погиб 56-летний учитель из Одесской области Владимир Калмык. Он ушел на фронт добровольцем первого дня полномасштабного вторжения армии РФ.

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