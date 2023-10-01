Россия готовится к многолетней войне против Украины – британская разведка

Россия готовится к продолжительной многолетней войне против Украины. Об этом свидетельствуют документы министерства финансов государства-агрессора, согласно которым в 2024 году на войну Кремль собирается направить треть общих расходов госбюджета.

Об этом заявили в британской разведке, раздобывшей секретные документы. Подробности раскрыли в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

"Документы, вероятно, просочившиеся из Министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы России на оборону должны вырасти примерно до 30 процентов общих государственных расходов в 2024 году. Министерство предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6 процентам ВВП и увеличение на 68 процентов по сравнению с 2023 годом", – рассказали в британском оборонном ведомстве.

В Британии также предположили, что Россия сможет обеспечивать такой уровень оборонных расходов до 2024 года, однако сделать это получится за счет экономики в целом и сокращения расходов на другие нужды государства.

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В то же время, подчеркнули в МО Британии, полная информация о российских расходах по оборонному сектору засекречена. Однако даже просочившиеся цифры свидетельствуют, что Россия готовится к многолетнему продолжению боевых действий в Украине.

Увеличение расходов на войну, добавили в Минобороны Британии, произошло после публичного выступления министра обороны РФ Сергея Шойгу 27 сентября 2023 года. Тогда он заявил о готовности к продолжению конфликта в 2025 году.

Напомним, ранее разведка Британии раскрыла планы Кремля по российской ЧВК "Вагнер". После ликвидации ее владельца Евгения Пригожина и фактического командира Дмитрия Уткина, Россия продолжает использовать добровольческие отряды и частные военные компании, в том числе и "Вагнер". Однако теперь вагнеровцы будут действовать под большим контролем со стороны Кремля.

В частности, в Восточной группировке войск ВСУ рассказали, что агрессор перебрасывает на восток Украины бывших "вагнеровцев", размещавшихся в Беларуси. Ими решили доукомплектовать подразделения после потерь окупантов в горячих точках.