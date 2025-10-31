'Все погорело, ничего не осталось': пожилые супруги прошли пешком 16 км из Торского, где продолжаются тяжелые бои, до Лимана. Видео

Пожилые супруги преодолели 16 км пешком из Торского в Лиман, чтобы спастись от российских обстрелов. Их дом полностью сгорел, поэтому люди решили идти к родственникам.

Подразделение Национальной полиции "Белые ангелы" эвакуировало пенсионеров и еще трех человек в безопасную локацию. Об этом сообщили в ГУ НП в Донецкой области.

Люди пережили настоящий кошмар

Пожилые супруги из Торского пережили жуткие мгновения, поскольку в населенном пункте сейчас продолжаются тяжелые бои. Люди не ели несколько дней, прятались в погребе и едва спаслись из охваченного огнем помещения.

"Три дня не ели. Прилетело, едва успели выскочить из подвала. Все сгорело, ничего не осталось. Решили идти к зятю в Лиман. В 9 утра вышли и где-то около 14-ти дошли", – рассказал мужчина.

Он добавил, что из-за плохого самочувствия жены, им пришлось остановиться у людей. Всего супруги преодолели 16 км, держась за велосипед. Женщина даже шла босиком, потому что натерла ноги сапогами.

Другая жительница частного сектора, которую тоже эвакуировали, рассказала об ужасах ежедневных атак.

"Все взрывается, все горит, очень страшно. Три дрона прилетело в дом соседа – сгорел. В моем, крыша повреждена, окон нет", – объяснила она.

В Лиманской громаде растет интенсивность вражеских ударов

Правоохранители сообщили, что из-за роста интенсивности вражеских обстрелов в Лиманской громаде, все больше местных жителей обращаются за помощью с эвакуацией. Движение по территории затрудняют постоянные атаки дронов противника, поэтому полицейские заранее разрабатывают безопасные маршруты, чтобы оперативно вывезти людей и избежать обстрелов.

"Белые ангелы" доставили спасенных жителей в безопасную локацию, где их уже ждали представители отряда быстрого реагирования "Красный крест". Далее людям помогут добраться к родным в другие регионы страны", – говорится в сообщении полиции.

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно, что полк "Скала" провел операцию по освобождению и зачистке населенного пункта Торское на Лиманском направлении. Бойцам полностью удалось вытеснить противника из села. Защитники действовали поэтапно, разделив территорию на зоны и проверяя каждый дом и подвал.

