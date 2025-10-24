Уничтожено до сотни военных РФ: Силы обороны зачистили от оккупантов Торское в Донецкой области. Видео

Полк "Скала" провел операцию по освобождению и зачистке населенного пункта Торское на Лиманском направлении. Бойцы полностью вытеснили противника из села.

Наши защитники действовали поэтапно, разделив территорию на зоны и проверяя каждый дом и подвал. Соответствующие кадры показала пресс-служба полка.

Населенный пункт простирается почти на девять километров, поэтому планирование и выполнение операции требовали последовательного, пошагового подхода. Полк работал штурмовыми группами: проходили улицу за улицей, закрепляли позиции и ждали подхода дружественных подразделений, чтобы продолжить продвижение. Каждый подвал и каждый дом тщательно проверяли – как показано на обнародованных кадрах.

Бойцы рассказывают, что во время зачистки действовали блокировочные группы на подходах к Лиману и удерживали главную дорогу, не позволяя противнику продвигаться. Часть действий происходила в тесной городской застройке: штурмовики заходили в дома, в некоторых случаях применяли гранаты для выталкивания противника из подвалов и укрытий.

По словам военных, во время зачистки и в окрестностях Торского было уничтожено до сотни военнослужащих РФ. Большинство из них находились в подвалах и домах, где прятались от ударов. Кроме этого, огневые удары по укрытиям сопровождались сбросом танковых мин и других средств поражения – после таких ударов, как отмечают бойцы, живых в некоторых местах уже не оставалось.

Вместе с тем часть оккупантов была деморализована и некоторые из них складывали оружие и сдавались. Штурмовые группы подняли украинский флаг на флагштоке местной школы – символ завершения зачистки центральной части села.

Ранее украинские штурмовики освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Сине-желтый флаг снова развевается над селом.

Напомним, недавно спецназовцы уничтожили российскую ДРГ в Ямполе, отбросив врага от населенного пункта. Россияне пытались просочиться в Ямполь небольшими диверсионно-разведывательными группами. Перед оккупантами их командование ставило задачу закрепиться в населенном пункте и создать там плацдарм для дальнейших штурмовых действий.

Чтобы не дать этим планам реализоваться, в Ямполь выдвинулись группы воинов 8-го полка специального назначения имени князя Изяслава Мстиславича Сил специальных операций ВСУ: они должны были стабилизировать ситуацию и восстановить контроль над упомянутым районом.

