Все разбито: оккупант показал колонну уничтоженной российской техники и пожаловался на ВСУ. Видео

Российский военный показал видео с уничтоженной техникой своей армии. Он посетовал, что это все работа Вооруженных сил Украины.

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Как сообщил журналист Денис Казанский, российская армия вынуждена использовать гражданские автомобили и грузовики, которые не выдерживают боевых условий и уничтожаются от одного попадания вместе с экипажем. Причина этого – нехватка бронированных машин в РФ.

"Все нах*и раз*бали х*хлы. Это все, что осталось", – рассказал на видео российский оккупант.

Видно, что была уничтожена колонна из автомобилей, которую РФ использует для войны в Украине.

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По словам Казанского, потери российской армии выросли из-за нехватки техники, а темпы наступления значительно замедлились, особенно в феврале.

Напомним, что российская оккупационная армия терпит огромные потери личного состава и техники, но продолжает наступательные действия на разных участках фронта. Враг сосредотачивается на восточных направлениях фронта и постепенно продвигается. Активные боевые действия ведутся на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Во время штурмов оккупанты регулярно опрокидывают танковые подразделения и артиллерийские средства.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне больших потерь в войне против Украины Россия набирает в армию людей с серьезными заболеваниями. Недавно минобороны РФ предложило пополнять ряды ВС РФ людьми с сифилисом и психозами.

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