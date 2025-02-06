Оккупанты накапливают силы на четырех направлениях фронта, но терпят колоссальные потери: в Нацгвардии рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия несет огромные потери личного состава и техники, но продолжает наступательные действия на разных участках фронта. На самых сложных направлениях противник регулярно несет потери.

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Также враг привлекает в ходе штурмовых действий десятки единиц бронетехники. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, россияне продолжают сосредотачивать внимание на восточных направлениях фронта и постепенно продвигаются. На некоторых участках фронта враг задействует больше бронетехники. В частности, в ходе наступательных действий оккупанты регулярно перебрасывают танковые подразделения и артиллерийские средства.

"На тех участках, где ведутся активные боевые действия – Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском – противник постоянно пополняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты. Что касается тенденции последних месяцев по Купянскому и Лиманскому направлению, то здесь имели место большие штурмы с большим количеством бронетехники, где противник привлекал от 10 иногда больше 20 единиц бронетехники, тут есть пополнение танковых подразделений и артиллерии, – отметил представитель Нацгвадрии.

В свою очередь украинские военнослужащие продолжают сдерживать врага и наносят ему существенные потери. Только за январь бойцы Нацгвадрии уничтожили около 300 единиц артиллерийских средств.

"С мая прошлого года наши военнослужащие существенно нарастили количество уничтоженных артиллерийских систем. В мае-июне прошлого года были установлены первые рекорды по уничтожению артсистем. А сейчас в течение января более 300 артсистем было уничтожено по линии фронта военнослужащими НГУ", – заявил Музычук.

Напомним, в течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 48 240 военных. При этом рекордные потери захватчиков по количеству убитых и раненных были зафиксированы в декабре 2024 – 48 670.

Ранее сообщалось, что на фоне больших потерь в войне против Украины страна-террорист Россия набирает в ряды оккупационной армии людей с серьезными заболеваниями. Недавно минобороны РФ предложило пополнять ряды путинской армии людьми с сифилисом и психозами.

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