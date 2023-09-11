Все развалено, даже мусор не убрали: как выглядит центр оккупированного Лисичанска. Видео

В сети показали, как выглядит сегодня временно оккупированный Лисичанск в Луганской области. Несмотря на то, что бои в городе закончились более года назад, по сей день "освободители" даже мусор не убрали.

Видео дня

Видео опубликовал в Telegram блогер Денис Казанский. Местные жители жалуются, что город заброшенный и не восстанавливается, мусор не убирают, газа, воды, связи нет (чтобы посмотреть видео, доcкролльте до конца новости).

Также, по всей видимости, в центре города до сих пор стоит разграбленный супермаркет, банкоматы, а также разбитые дома. Если россияне не умудрились даже убрать, стоит ли говорить о том, что работы в городе нет, зарплаты не платят, а вместо денег людям дают подачки в виде круп и дешевой тушенки, которую они уже не могут есть.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил Лисичанск с Днем города. Он отметил, что сегодня никто не может назвать конкретную дату, когда Лисичанск будет освобожден от войск РФ, однако это обязательно произойдет. Каждый, кто сейчас воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас находятся в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия превратила украинский Бахмут в руины. Этот город на Донетчине, который оккупанты стирали с лица земли почти год, сейчас стоит мертвым пустыней.

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