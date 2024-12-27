'Все сценарии зависят от решения двух задач': Романенко оценил вероятность завершения войны в Украине в 2025 году

Вероятность завершения российско-украинской войны в 2025 году существует, это может произойти по одному из трех сценариев. Шансы на завершение войны в следующем году зависят от нескольких факторов.

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Ключевыми являются два из них: военная помощь западных партнеров и эффективная мобилизация. Такое мнение в интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он считает, что вероятность завершения войны в следующем году отбрасывать не стоит.

"Вероятность того, что война закончится в 2025 году, действительно есть. Скорее всего, это тот самый реалистичный вариант, который находится где-то посредине между оптимистическим и пессимистическим", – подчеркнул Романенко.

Пессимистический сценарий, по мнению генерала, заключается в фактической приостановке США военной помощи Украине, в то время как Россия будет использовать весь свой военный потенциал для продолжения активных боевых действий, что в конечном счете заставит Украину пойти на серьезные уступки.

Оптимистический сценарий предполагает возможности для Украины отстоять свои интересы, помешать реализации планов российского диктатора Владимира Путина по захвату четырех украинских областей, которые уже вписала Москва в конституцию РФ.

Впрочем, достаточно оптимистичным Романенко считает еще сценарий, при котором в 2025 году удастся хотя бы приостановить боевые действия.

"По большому счету все сценарии зависят от решения двух задач, хотя, конечно, есть и много других факторов", – добавил генерал.

Первой такой задачей Романенко считает наращивание западной помощи.

"Первое – это вооружение, техника, боеприпасы от наших союзников, частично, в лучшем случае, на пятую часть возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса. К сожалению, сейчас мы пока не можем глубоко отработать эти вопросы и обеспечить свои вооруженные силы всем необходимым", – отметил он.

Не менее важным, кроме достаточного количества оружия, является то, что нужно достаточно людей, которые смогут это оружие держать.

"Вторая задача – это мобилизация. Третий год подряд ведутся поиски эффективного механизма мобилизации, и я не думаю, что будет изобретена какая-то инновация, которая поможет резко, быстро улучшить ситуацию. Но мобилизация – это реалистический подход, объективное требование законов войны, поэтому нужно принимать достаточно трудные решения", – добавил он.

Романенко уверен, что от того, как будут выполняться эти две ключевые задачи, и зависит, на какой сценарий – пессимистический, оптимистический или средний между ними – сможет выйти Украина.

"И есть реальная возможность сделать это в следующем, 2025 году", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Путин цинично заявил, что стремится завершить "конфликт в Украине" в 2025 году. При этом диктатор добавил, что все равно собирается "достичь своих целей" и снова принялся размахивать "Орешником".

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