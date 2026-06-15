"Все уважали и ценили": в Сумской области в результате атаки российского дрона погибла сотрудница больницы. Фото

В результате российского удара по Белополью (Сумская область) погибла сотрудница больницы Наталья Левченко. Жизнь женщины оборвалась из-за целенаправленного удара беспилотника по автомобилю, в котором она находилась.

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Водитель транспортного средства получил ранения. Об этом сообщили на Facebook-странице "Кордон.Медиа".

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Как отмечается, Наталья Левченко была сотрудницей медицинского учреждения и занимала должность буфетчицы в отделении интервенционной радиологии КНП "Центральная городская клиническая больница" Сумского городского совета. В этом коллективе она работала с 2020 года.

"За это время она стала для многих не просто коллегой, а добрым, искренним и светлым человеком, которого уважали и ценили все, кто ее знал", – говорится в сообщении.

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Российский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала Наталья, в 7:30 14 апреля. В результате травм, несовместимых с жизнью, женщина погибла, а водитель получил ранения.

Напомним, в течение суток 13 июня российские оккупанты терроризировали мирное население Сумской области. Под обстрелом врага находились 17 населенных пунктов Сумской области. Жертвами обстрелов в регионе стали два человека, еще четверо пострадали.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня страна-агрессор нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие, пострадали десятки горожан, среди которых – дети. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на утро работали примерно в 50 местах.

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