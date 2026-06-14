УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Сумской области оккупанты попали в жилые дома: есть погибшие. Фото

Алексей Лютиков
War
1 минута
843
В Сумской области оккупанты попали в жилые дома
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В течение суток 13 июня российские оккупанты продолжили терроризировать мирное население Сумской области. Жертвами вражеских обстрелов в регионе стали два человека, еще четверо пострадали.

Путинские войска использовали для террора управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Последствия террора

По информации правоохранителей, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 17 громад Сумской области. Враг применял различные типы вооружения для обстрела гражданской инфраструктуры.

В Белопольской громаде в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет.

В Середино-Будской громаде в результате попадания российского БПЛА в дом погибла 57-летняя женщина.

В Миропольской громаде в результате попадания вражеского дрона в велосипед ранен 69-летний мужчина.

В Сумской громаде в результате удара вражеского дрона травмирован 44-летний мужчина.

Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений России. По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

Враг убил мирных жителей
Последствия обстрелов

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия снова бомбила Славянск. Ранены шесть человек, среди них – 9-летний мальчик. Повреждения получили как минимум 24 многоэтажки и 3 автомобиля.

Также появились кадры разрушенного ударом РФ рынка в Днепропетровской области. Там ранены 9 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Война в УкраинеРоссийские обстрелыВоенные преступления РоссииРоссия - страна-агрессор
Редакционная политика