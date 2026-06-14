В Сумской области оккупанты попали в жилые дома: есть погибшие. Фото

В течение суток 13 июня российские оккупанты продолжили терроризировать мирное население Сумской области. Жертвами вражеских обстрелов в регионе стали два человека, еще четверо пострадали.

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Путинские войска использовали для террора управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Последствия террора

По информации правоохранителей, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 17 громад Сумской области. Враг применял различные типы вооружения для обстрела гражданской инфраструктуры.

В Белопольской громаде в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет.

В Середино-Будской громаде в результате попадания российского БПЛА в дом погибла 57-летняя женщина.

В Миропольской громаде в результате попадания вражеского дрона в велосипед ранен 69-летний мужчина.

В Сумской громаде в результате удара вражеского дрона травмирован 44-летний мужчина.

Главные истории дня

Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений России. По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия снова бомбила Славянск. Ранены шесть человек, среди них – 9-летний мальчик. Повреждения получили как минимум 24 многоэтажки и 3 автомобиля.

Также появились кадры разрушенного ударом РФ рынка в Днепропетровской области. Там ранены 9 человек.

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