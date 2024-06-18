'Все возможно': Черник объяснил, при каких условиях Россия может согласиться вернуть Украине ЗАЭС

Для Украины было бы большой победой возвращение под свой контроль Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую войска РФ незаконно захватили еще в начале вторжения. Россия может согласиться вернуть ЗАЭС, если на нее будет оказывать давление Китай.

Видео дня

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире OBOZ.Talk в понедельник, 17 июня. По его словам, Китай является очень серьезным игроком и у него есть "ключи к сердцу" российского диктатора Владимира Путина.

Черник объяснил, что в Китае россияне закупают огромное количество микроэлектроники, без которой невозможно строить ракеты и другое вооружение. Кроме того, КНР сейчас является едва ли не самым большим хабом государства-агрессора по продаже газа.

"Хотя китайцам этот газ не так уж сильно нужен, потому что они серьезно смотрят в сторону возобновляемой энергетики. Конечно, на эту минуту еще нужен, но вопрос, по какой цене. Осознаем, что Московия есть ровно до тех пор, пока она имеет свободно конвертируемую валюту. Западные рынки постепенно закрываются, правда, в неполном объеме, потому что, к сожалению, и Турция с ними торгует, и Прибалты и даже Польша. Но масштабы имеют значение", – сказал эксперт.

Если Москва вернет ЗАЭС под контроль Украины – это было бы победой как в территориальном, так и в энергетическом смысле.

"И если бы действительно атомная электростанция Запорожская, которая является самой большой в Европе, вернулась под контроль Украины, то для нас это была бы огромная победа. Как в территориальном смысле, так и в энергетическом смысле. Нам нужны энергогенерирующие резервы", – добавил Черник.

Напомним, что одним из ключевых тезисов коммюнике, подписанного по итогам Саммита мира в Швейцарии, является возвращение ЗАЭС под контроль Украины. В документе подчеркивается: станция должна работать безопасно и защищенно и должна находиться под полным суверенным контролем Украины. "Это единственный путь восстановления ядерной и радиационной безопасности Запорожской АЭС, а также ее защиты", – отметили в "Энергоатоме".

По словам министра энергетики Германа Галущенко, после того, как ЗАЭС вернется под контроль Украины, предстоит проделать много работы. Для перезапуска всех шести энергоблоков понадобятся годы. Пока ЗАЭС в таком состоянии, что с технической точки зрения даже один энергоблок будет сложно запустить.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией о том, что на российский рынок попадают элементы оружия из Китая. Похожие данные поступают и от разведок стран-партнеров.