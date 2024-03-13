'Все жужжит': россияне рассказывают друг другу об украинских танках на Белгородщине. Перехват

На территории Белгородской области России продолжаются чрезвычайно активные боевые действия. Россияне рассказывают друг другу об украинских танках в районе населенного пункта Грайворон.

По их словам, все вокруг "жужжит и бахкает". Соответствующий аудиоперехват появился в распоряжении OBOZ.UA.

По словам одной из россиянок, украинские танки якобы были выстроены в направлении Казинки.

"Что-то ждут стоят, кто его знает, что. Якобы у них вот эти вот, как пантонные мосты, знаешь, через наши окопы, чтоб переезжать. Переехал, вот это всё готово. Кто знает, что они ждут. И тут всё гудит, я не знаю, вон пишут, бахи, прилеты. Осторожней там, потому что вот это прилетело", – добавила она.

Ее собеседница на этот рассказ отреагировала боязнью, добавив, что "по телефону такое нельзя говорить".

Напомним, утром 12 марта в сети начали распространять информацию об уничтожении российского истребителя Су-27 в Белгородской области. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, информация о ликвидации вражеского самолета проверяется.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ местное население проявляет открытую неприязнь к Z-символике, которую используют российские оккупационные войска. Поэтому захватчики вынуждены снимать подобные символы со своих транспортных средств.

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