'Всегда был там, где должен был': на фронте погиб 21-летний боевой медик Александр Кучерявенко. Фото

На передовой, спасая раненых воинов, погиб боевой медик Александр Кучерявенко на псевдо друг Кузьма. Он работал на фронте сначала в "Госпитальерах", а совсем недавно мобилизовался в ряды армии.

Защитнику, который спас немало жизней, был всего 21 год, он планировал жениться. О потере сообщила основатель и командир волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

Она отметила, что Александр Кучерявенко, 17.08.2002 г. р., в составе экипажа L20 госпитальеров эвакуировал раненых бойцов в безумном 2023-м и 2024 годах.

"Герои погибают, спасая других. Еще одна потеря в нашей Госпитальерской семье этого черного мая… Юный, вспыльчивый, он был одним из тех, кто рано нашел свое призвание. И шел за ним до конца, несмотря на усталость, боль, потери. Честь", – написала Зинкевич.

Побратимы и посестры из медицинского добробата запомнили Александра как человека с невероятно острым чувством справедливости. Коллеги говорят, что это профессионал, проработавший на всех звеньях догоспитальной помощи.

А еще друг Кузьма был идеалистом, всегда был там, где должен. Этому молодому боевому медику обязан своей жизнью не один украинский военный.

Путь защитника друг Кузьма продолжил в составе Сил обороны Украины, куда мобилизовался совсем недавно. Он погиб 14 мая, оказывая помощь раненым. У Героя осталась мама и невеста.

"Мужчина, которым гордились и которого любили мать и невеста. Побратим, которого нам уже не хватает. Он жил, любил и воевал. Погиб, спасая жизнь других. Мы никогда не сможем постичь эту невероятную потерю для Украины, батальона, его побратимов из экипажа L20 и семьи. Честь", – добавили в "Госпитальерах".

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб боевой медик Олег Сютрик из рядов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Старший брат защитника из Прикарпатья тоже воюет за Украину.

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