'Всегда был там, где тяжелее всего': история киборга ДАП Виталия Бохонка, отдавшего жизнь за Украину. Фото

В субботу, 20 января, Украина чествует защитников Донецкого аэропорта. В памятный день в Генеральном штабе ВСУ рассказали историю одного из "киборгов". Майор, комбат 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Виталий Бохонок с Николаевщины, который добровольцем пошел защищать страну в 2014 году, умер в госпитале 29 июля 2022 года после тяжелого ранения, полученного в боях вблизи Зайцево на Донетчине.

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Историю Героя опубликовали на Facebook-странице Генштаба. Защитник родился 25 марта 1991 года в селе Павловка Снигиревского района (сейчас Снигиревская громада Баштанского района) Николаевской области.

Рос Виталий в селе Щербани Вознесенского района. В 2008 году окончил местную школу, тогда же поступил в Николаевский национальный университет имени В. Сухомлинского на специальность "Физическое воспитание", который окончил в 2013 году.

С 2010 по 2012 год учился на кафедре военной подготовки по специальности "командир аэромобильного взвода" и получил первичное офицерское звание – младший лейтенант.

Учась на пятом курсе, устроился учителем физкультуры и защиты Отечества в школу №28 в Николаеве.

Виталий Бохонок с началом агрессии РФ в 2014 году добровольно пошел в военкомат и с 24 марта 2014 по 3 марта 2015 года был призван на военную службу в 79-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ (сейчас 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада).

Летом 2014 года Виталий с побратимами освобождал Донетчину во время АТО. Там защитники попали в Изваринский котел, из которого удалось выйти.

В январе 2015 года офицер защищал Донецкий аэропорт. Тогда жена Лариса ненадолго потеряла связь с любимым. "Первое, что он мне сказал: "Моя мечта сбылась". Я такая: "Какая мечта?". "Я попал в Донецкий аэропорт"", – вспоминает женщина.

18 января 2015 Виталий Бохонок оборонял РЛС Донецкого аэропорта. А 22 января, в последний день обороны ДАП, получил ранение – осколок артиллерийского снаряда серьезно повредил локтевой сустав левой руки. Побратимы эвакуировали его в город Селидово, а оттуда – в военный госпиталь Днепра.

В ночь на 23 января через позицию РЛС отошли последние бойцы разбитого пожарного депо (с позиции "Пожарка").

5 мая 2015 года Виталий подписал контракт на прохождение службы в ВСУ. В составе 79-й бригады принимал участие в АТО и ООС на Луганщине и Донетчине.

В декабре 2021 года получил звание майора, в то время занимал должность начальника штаба 2-го батальона 79-й бригады.

Планировал летом 2022 года поступить на учебу в военную академию, однако с первых дней войны сосредоточился исключительно на защите Украины.

14 апреля 2022 года офицера перевели в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сечеславскую бригаду, на должность командира 2-го парашютно-десантного батальона.

7-15 мая 2022 года в районе населенного пункта Новоселовка Донецкой области майор Бохонок смог удержать линию обороны в зоне ответственности батальона и не допустить осуществления противником (численно превосходившего в огневых средствах и технике) маневров вглубь района обороны бригады.

Вскоре, с 21 июня по 2 июля 2022 года вблизи поселка Волчеяровка Луганской области батальон во главе с Виталием Бохонком отразил около десяти атак врага и нанес ему максимальные потери в живой силе до 200 человек. А по технике было уничтожено: 13 танков Т-72, восемь единиц БМП-2, восемь "Тигров", четыре БТР, две единицы "УРАЛ-4320", один КамАЗ.

"Он всегда был там, где тяжелее всего: начинается, например, прорыв какой-то из рот батальона, Виталий Бохонок перемещается туда и руководит боем из контрольно-наблюдательного пункта подразделения или на определенном расстоянии. У комбата всегда были в запасе ухоженные высоты. Тогда майор говорил: "С поля боя вижу лучше, чем из штаба". Это вдохновляло личный состав. Потому что когда рядом комбат, ротный не может плохо воевать", – вспоминает командир роты капитан Александр Тимощук.

25 июля 2022 года вблизи поселка Зайцево Донецкой области Виталий Бохонок во время артиллерийского обстрела получил тяжелое ранение и был эвакуирован. Он умер через четыре дня, 29 июля 2022 года в госпитале.

Указом президента от 18 ноября 2022 года Виталию присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). Также майор Бохонок – полный кавалер Ордена Богдана Хмельницкого (указы президента от 28 февраля 2019 года, от 25 марта 2022 года и от 21 июня 2022 года).

Как сообщал OBOZ.UA, ежегодно 20 января Украина чтит память и подвиг воинов, которые ценой сверхусилий на протяжении 242 дней удерживали международный аэропорт в Донецке. В боях за ДАП погибли более 100 украинских Героев, еще почти 500 получили ранения.

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