'Они выдержали – не выдержал бетон!' В Украине вспоминают несокрушимых киборгов-защитников Донецкого аэропорта

Каждый год 20 января вся Украина чтит память и подвиг воинов, которые ценой сверхусилий на протяжении 242 дней удерживали Международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева. За то, чтобы не дать врагу возможности захватить стратегический объект, отдали жизнь более 100 украинских Героев, еще почти пол тысячи получили ранения.

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Отбивая штурм за штурмом, под постоянными обстрелами, в нечеловеческом напряжении украинские защитники держали оборону до конца января 2015 года – и вышли из ДАП только после того, как он был полностью разрушен. С того времени о беспрецедентной обороне этого объекта вспоминают словами: люди выдержали – не выдержал бетон.

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Давайте помнить каждого, кто сражается ради государства!" – призвал в День памяти защитников ДАП президент Украины Владимир Зеленский.

Оборона ДАП началась 26 мая 2014: тогда украинские воины выбили гибридные войска РФ с территории аэропорта. До осени в районе аэропорта было относительно тихо, а с начала сентября, после подписания Минских соглашений, там развернулся ад.

"Киборги – символ устойчивости и украинской борьбы. Люди из стали, которые более 200 дней держали оборону Донецкого аэродрома. Именно они тогда показали всю мощь и несокрушимость украинцев. Нашу несгибаемость против российских оккупантов. Они выдержали – не выдержал бетон!" – отмечают в ГСЧС.

Многочисленные вражеские штурмы, практически непрерывные обстрелы из минометов, танков и артиллерии, сверхтяжелые условия... Теряя побратимов, украинские Герои продолжали держать оборону – дольше, чем защитники Сталинграда во времена Второй мировой, которых российская пропаганда выставляет эталоном несокрушимости. Сталинград пал после 200 дней обороны. Украинские "киборги" начали выходить из ДАП через 242 дня – после того, как здание аэропорта было разрушено и там больше не было за что держаться.

"Защита Донецкого аэропорта. Это было одно из самых тяжелых противостояний для Украины. Оно проявило стальной дух, неимоверное упорство и чрезвычайную выдержку воинов в начале российско-украинской войны. Фраза "Киборги" выстояли, не выстоял бетон" навеки вошла в мировую историю вместе с героическим подвигом украинских бойцов. Воины-киборги стали символом исключительного мужества и невероятной стойкости украинского народа, который сегодня героически продолжает борьбу за независимость своего государства. Вечная слава и честь защитникам! – отметил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

В разное время в аэропорту и на близлежащих объектах держали оборону, уничтожали врага и защищали этот стратегический объект спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 93-й и 72-й отдельных механизированных, 79-й, 80-й, 81 -й, 95-й отдельных аэромобильных бригад, 1-й и 17-й отдельных танковых бригад и 57-й отдельной мотопехотной бригад, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1" и украинские добровольцы.

Многих из них государство отметило высокими наградами. Некоторых – посмертно.

Так, за время боев за ДАП погиб 101 воин. 440 – получили ранения. Девять до сих пор считаются пропавшими без вести.

Наибольшие потери защитники ДАП понесли 20 января. В этот день ровно девять лет назад оккупанты взорвали колонны, державшие перекрытие аэропорта: тогда погиб 51 Герой.

А на следующий день начался вывод воинов из ДАП, где уже просто нечего было удерживать.

Издание Армия INFORM, описывая хронологию боев за ДАП, опубликовало фотографии всех воинов, которые навсегда остались в строю, до последнего выполняя свой долг – защищать.

OBOZ.UA призывает всех посмотреть в глаза Героев, никогда не забывать об их подвиге тогда – и ни на миг не сомневаться, что жертва не была напрасной. И что при нашей общей поддержке и помощи побратимы павших, которые и сейчас с оружием в руках защищают свою землю и свой народ – непременно одержат Победу.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина не готова отдать территории для подписания мирного договора с Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул: российского диктатора следует остановить. И если мир не хочет повторения этой агрессии через несколько лет – делать это необходимо сейчас.