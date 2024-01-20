Если мир не хочет повторения этой агрессии через несколько лет, то нужно решать сейчас, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не готов отдать территорию для подписания мирного договора с Владимиром Путиным. По его мнению, российского диктатора следует остановить.

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Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News. Зеленский считает, что в случае уступок агрессия повторится через несколько лет.

"Можете ли вы когда-нибудь представить подписание мирного договора с Путиным, если вам нужно будет отдать Крым или Донбасс?", – спросил журналист.

Президент Украины ответил, что российского диктатора следует остановить, чтобы не повторилась агрессия спустя несколько лет.

"Нет. Если мы хотим остановить его, если мир не хочет снова повторения этой агрессии через несколько лет, тогда лучше справиться с этим", – ответил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Великобритания на фоне полномасштабного вторжения России построили прочные отношения, не зависящие от того, кто у власти в Киеве и Лондоне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Великобритания стала первой страной Запада, подписавшей такой документ с Украиной.

Кроме того, Риши Сунак объявил о пакете помощи Украине объемом 2,5 млрд фунтов – самый большой с начала полномасштабного вторжения.

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