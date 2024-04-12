'Всегда честь': Зеленский в Черновцах посетил раненых воинов в госпитале. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в военном госпитале в Черновцах посетил защитников Украины, получивших ранения на фронте. Глава государства вручил награды воинам и медикам.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу, 12 апреля. Зеленский пожелал украинским бойцам выздоровления и поблагодарил их на защиту Украины во время российского полномасштабного вторжения.

"Всегда честь – быть с нашими защитниками, пообщаться, вручить награды. Спасибо за службу, за защиту нашего государства!" – подчеркнул он.

Зеленский наградил военных орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украины".

Также президент поблагодарил медиков за то, что они возвращают к жизни наших воинов. Медицинских работников госпиталя глава государства отметил орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украины" и "За спасенную жизнь".

"Благодарю вас за то, что возвращаете к жизни наших военных, которые защищают государство. Спасибо вам за эту борьбу. С большим уважением отношусь к тому, сколько жизней вы сохранили и скольких людей вылечили", - отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в Черновцах Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Участники встречи обсудили способы активизации международной поддержки и сохранения внимания мира Украине.

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