'Всегда опасно': Игнат объяснил частые воздушные тревоги в Украине и почему нельзя их игнорировать

В последние дни в Украине довольно часто раздаются масштабные воздушные тревоги, во время которых "краснеет" вся страна. Это связано с тем, что российские войска поднимают в воздух истребители МиГ-31К, которые потенциально могут быть носителями ракет "Кинжал". Хотя они и не наносят ударов, каждая из таких тревог может быть очень опасна, поэтому их игнорировать нельзя.

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Об этом в эфире телеканала FREEДОМ предупредил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он напомнил, что только недавно во время таких масштабных тревог Россия запускала ракеты "Кинжал", и призвал доверять официальным источникам информации, а не разнообразным "плодящимся" Telegram-каналам.

"Объявляется воздушная тревога. Карта красная – все, без вариантов. Нужно соблюдать", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Украина может "краснеть" также в случае ракетной опасности. В таком случае тревогу объявляют там, куда могут долететь ракеты.

"Есть ракетная опасность со стороны востока, допустим. Часть Украины красная. Куда могут доставать ракеты, там будет красная зона. С-300 и РСЗО – тоже могут по этим причинам, но там времени очень мало, когда будут работать эти системы, минута. Минута, чтобы хотя бы спрятаться", – объяснил пресс-секретарь Воздушных сил.

Кроме того, добавил Игнат, РФ ежедневно поднимает самолеты Ту-22 в Шайковке Курской области – их скоростные ракеты летят до 600 км/ч.

"Все эти типы тревог, включая "Кинжал" или работу стратегической авиации, или уже кораблей Черноморского флота, все красные тревоги", – подчеркнул Игнат.

Напомним: одна из масштабных тревог была объявлена 13 марта. Тогда в Воздушных силах ВСУ объяснили, что это связано с активностью стратегической и тактической авиации врага. Там уточнили, что стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 взлетел и приземлился на аэродроме Энгельс Саратовской области. Кроме того, четыре истребителя МиГ-31БМ перелетели в Курскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве планируют рассмотреть петицию по отмене остановки общественного транспорта столицы во время воздушной тревоги. Пока троллейбусы, трамваи, автобусы и наземная часть метро не работают при объявлении опасности;

– в сети появилось видео, на котором президент Джо Байден чтит память павших защитников Украины. Он сделал это у Стены памяти под звуки воздушной тревоги.

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