'Всем оказывается помощь': Зеленский рассказал о ситуации в Одессе после ракетной атаки россиян. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове – после удара управляемыми авиабомбами. В результате военных преступлений террористов РФ много людей получили ранения – всем им оказывается помощь. В Одессе, к сожалению, погибли четыре человека.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 796-го дня войны. Он поблагодарил местные службы и спасателей, которые мгновенно прибыли на места прилетов для помощи людям.

"Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективны и быстры. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни – это то, что нам всем в Украине помогает выстоять", – подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о визите в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он отметил, что сказал генсеку о том, что для защиты жизней Украине нужны своевременные поставки оружия для наших воинов, а также своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины.

"Тем более что у партнеров действительно есть все необходимые системы, действительно все необходимое качество оружия, чтобы наши воины могли действовать значительно результативнее. Спасибо Йенсу за понимание и готовность помогать", – сказал Зеленский.

Ежедневные российские ракетные удары и ежедневные попытки оккупантов разрушить больше наших позиций – все это можно остановить, можно сорвать российские наступательные планы, подчеркнул президент. Для этого, как он отметил, украинская сила должна опираться на достаточную поддержку от партнеров – на системы ПВО Patriot, на снаряды 155 калибра, на достаточно дальнобойное оружие, которое может и должно уничтожить российскую логистику.

По словам Зеленского, все разведки партнеров проинформированы об угрозах и перспективах, которые есть сейчас.

"Мы должны сделать все, чтобы достичь наших целей – общих целей всех в мире, презирающих террористов", – отметил он.

Глава государства сообщил, что провел Ставку верховного главнокомандующего. Главком ВСУ Александр Сырский развернуто доложил о ситуации на фронте и наиболее горячих направлениях. Также говорили о поставках техники и оружия воинам Сил обороны на передовую.

Кроме того, был доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба – по поводу переговоров об освобождении пленных.

"Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность – насколько это возможно, – какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия вечером в понедельник, 29 апреля, ударила по Одессе "Искандером" со шрапнелью. В результате ракетного удара по меньшей мере четверо погибших, ранены 28 человек.

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