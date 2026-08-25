"Всем помогал": в Кривом Роге простились с 18-летним студентом, которого убила Россия ударом по ТЦ. Фото

В Кривом Роге простились с 18-летним Кириллом Лопатиным, погибшим в результате российского нападения на торговый центр "Солнечная Галерея" 21 августа. Провести юношу в последний путь пришли его родные, друзья, однокурсники, преподаватели и соседи.

Видео дня

Кирилл был студентом кафедры моделирования и программного обеспечения Криворожского национального университета, а однокурсники и преподаватели вспоминают его как ответственного, активного и одного из лучших студентов. Об этом сообщила в Facebook ТРК "Рудана".

Каким вспоминают 18-летнего Кирилла

Проститься с юношей пришло много молодежи. Его однокурсники и преподаватели не сдерживали слез.

Соседи знали Кирилла практически с самого рождения. По их словам, он рос в хорошей семье, а родители воспитали его вежливым, обходительным и дружелюбным по отношению к людям.

Главные истории дня

"Это был невероятный мальчик. Не знаю человека, который был бы столь же приветливым и светлым, как он. Он словно ангел, озарял нас всех своим светом. Мне сейчас трудно говорить, потому что такого не должно быть, это против всякой природы", – рассказала соседка Елена.

Другая соседка, Людмила Горобец, также с теплотой вспоминала Кирилла. По ее словам, мальчик увлекался футболом, никогда не вел себя дерзко и всегда был готов помочь другим.

"Это такая хорошая семья, хороший ребёнок. Он всем помогал. Очень тяжёлая утрата. Отличный мальчик, такой воспитанный, вежливый, замечательный. Увлекался футболом, никогда не вел себя вызывающе", — сказала Людмила Горобец.

По словам соседки, в семье Кирилла осталась младшая сестра Соня.

Что известно об ударе по ТРЦ

21 августа российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Оккупанты дважды нанесли удары по крупнейшему в городе торгово-развлекательному центру "Солнечная Галерея", где на момент атаки находились люди.

В результате российского удара погибли 16 человек, ещё 130 получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского удара по ТРЦ "Солнечная Галерея" погибли сотрудница "Столичной ювелирной фабрики" Елена Лаврентьева и администратор сети магазинов одежды ANDI Диана Пославская. У обеих женщин осталось по двое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!