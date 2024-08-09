ВСК по фортификациям и закупкам БПЛА должен возглавить представитель оппозиции, – Порошенко

Временную специальную комиссию по фортификациям и закупкам БПЛА должен возглавить представитель оппозиции, а не представитель властного большинства, обвиненный в коррупции.

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Об этом сказал Петр Порошенко на брифинге.

Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" настаивает на возобновлении заседания Верховной Рады для рассмотрения вопросов борьбы с коррупцией и скорейшем разблокировании работы ВСК по фортификациям.

"Мы требуем срочной смены руководства соответствующей временной специальной комиссии. Изменение ее статуса на временную следственную комиссию", – подчеркнул Порошенко.

"Уже установлены многочисленные коррупционные преступления, допущенные при строительстве фортификационных сооружений. Хочу отметить, что, начиная с ноября, наша политическая сила требовала немедленной прозрачности в строительстве фортификационных сооружений, закупки техники", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Они по цене, втрое превышающей рыночные цены, закупали материалы для строительства, закупали технику. Счетная палата это тоже подтвердила. Наши представители в этой временной специальной комиссии это подтвердили", – подчеркнул Порошенко.

"Комиссия снова не собирается. Потому что председателю комиссии, поданному монобольшинством, предъявлены обвинения в коррупции. И это далеко не первый глава комиссии, делегированный "Слугами народа", который получает обвинения и официальное подозрение в коррупции", – отметил он.

"Временные следственные комиссии – это парламентский орган контроля оппозиции. Поэтому точно нельзя допускать, чтобы действующая власть, назначая своих руководителей временных парламентских следственных комиссий, блокировала расследование и работала только на затягивание процесса и крышевание коррупции", – подчеркнул Порошенко.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов также добавил: "Категорическая позиция "Евросолидарности", что Верховная Рада срочно должна заменить главу ВСК по вопросам фортификаций и дронов Задорожного эффективного представителя оппозиции. Мы предложили свою кандидатуру – это секретарь комиссии, депутат от ЕС Михаил Бондарь".

"Мы настаиваем на том, чтобы комиссия начала, наконец, работать. Такие же злоупотребления происходят и с БПЛА. Представьте, когда от эффективной работы фортификационных сооружений, от эффективной работы средств радиоэлектронной борьбы, эффективной работы БПЛА зависит жизнь украинских воинов и сохранение украинской земли, они в первую очередь направляют свои попытки воровать именно на этих направлениях", – резюмировал Порошенко.