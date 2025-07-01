Вспомнил 'Бабу Ягу': пропагандист Соловьев вдруг заявил, что Россия втрое уступает Украине по объему применения дронов. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался, что путинская армия уступает Украине по объемам применения беспилотников в три раза. Также рупор Кремля заявил, что военную технику армии РФ приходится "собирать всем миром и делать на коленке".

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При этом фактически Соловьев признал, что санкции существенно ударили по возможностям России производить технику. Фрагмент видео с жалобами пропагандиста опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

Пропагандист выдал, что россияне до сих пор не могут наладить производство тяжелых беспилотников. В то же время он вспомнил, что украинский БПЛА "Баба Яга" доставляет путинской армии много проблем.

Соловьев пожаловался, что "некоторые" в российском руководстве пытаются охладить экономику и не хотят переводить страну полностью на военные рельсы. В то же время он упомянул Китай, от которого зависит производство дронов и военной техники в целом.

В сети в свою очередь Соловьева упрекнули во лжи. В частности, пропагандист регулярно рассказывает, что Украина "вот-вот рухнет и проиграет", а путинская армия "всем обеспечена".

Напомним, Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества российского блогера, переводчика и пропагандиста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин".

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