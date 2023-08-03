Встал на защиту Украины 24 февраля: умер воин с Черниговщины, получивший тяжелое ранение на фронте. Фото

Воин Вооруженных сил Украины с Черниговщины Владимир Чирак, получивший тяжелые ранения на фронте, умер в военном госпитале. Защитник был родом из села Вершинова Муравейка Куликовской громады Черниговского района. Ему навсегда осталось 40 лет.

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Как сообщила куликовская поселковая голова Юлия Постернак, Владимира не стало 26 июля, попрощались с ним 2 августа. Герой служил в 1-й танковой Северской бригаде, был участником АТО.

В первый день вторжения был мобилизован в ряды ВСУ и сразу, в этот же день вместе с земляками одним из первых отбыл на оборону Черниговщины от оккупантов.

Впоследствии Герой участвовал в защите страны на восточном фронте.

"Месяц назад стрелок стрелкового батальона воинской части А1815, легендарной 1-й танковой Северской бригады Владимир Чирак, выполняя боевое задание, получил тяжелое ранение. В первые часы и до 26 июля медики боролись за жизнь воина, но не суждено… Владимир умер в военном госпитале …", – сообщила поселковая голова.

Владимир жил в родном селе. Односельчане будут вспоминать его всегда приветливым, светлым, отзывчивым и с большим, добрым сердцем, рассказала Юлия.

Простились с воином 2 августа. Героя встречали на коленях и весь его путь в двух километрах от трассы до дома устлали живыми цветами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях на Запорожье погиб сержант с Прикарпатья Андрей Задорожный. Он был награжден отличием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест": Герой вывел 44 побратимов с минного поля под Бахмутом.

– На фронте пал воин с Волыни Роман Пилипчук. Защитнику было всего 26 лет.

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