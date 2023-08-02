Ему навсегда будет 26: в боях за Украину погиб молодой защитник из Волыни. Фото

На войне с российскими захватчиками погиб молодой воин из Волыни Роман Пилипчук. Защитнику было всего 26 лет.

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Роман погиб 26 июля, выполняя боевое задание. Трагическую новость о гибели бойца сообщил глава Поромовской территориальной громады Олег Савчук.

Защитник родился и проживал в селе Морозовичи Поромовской общины Владимирского района Волынской области. В жизни воина было множество мечтаний, планов и надежд, однако оккупанты оборвали эту молодую жизнь. Теперь Роман навсегда присоединится к Небесным войскам Украины.

"Скорбная новость с фронта для нашей общины. 26 июля во время выполнения боевого задания погиб Защитник Украины Роман Пилипчук, 1997 года рождения, житель села Морозовичи. Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Романа. Вечная память Герою!

Информацию о прибытии тела и чине похорон сообщим впоследствии", – написал глава общества.

Напомним, что в боях с российскими оккупантами погиб молодой санинструктор из Винницкой области Владислав Червинский. Защитник Украины в 20 лет ушел на фронт спасать бойцов. Герой отдал свою жизнь за свою страну в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину отдал жизнь воин из Одесщины Станислав Янский. Гвардиец из 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" получил тяжелое ранение на фронте, медики в течение двух недель боролись за его жизнь, однако 30 июля сердце защитника остановилось.