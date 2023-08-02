В 20 лет ушел на фронт спасать бойцов: погиб молодой санинструктор из Винницкой области

В боях с российскими оккупантами погиб молодой санинструктор из Винницкой области Владислав Червинский. Защитник Украины в 20 лет ушел на фронт спасать бойцов.

Видео дня

Герой отдал свою жизнь за свою страну в Запорожской области. Об этом сообщает Жмеринский городской совет.

Владислав Червинский спасал жизнь военных. Он был патриотом и настоящим сыном своего народа, для которого Украина была в сердце, а Свобода и Достоинство – превыше всего.

Защитник Украины еще совсем юным в свои 20 подписал контракт на службу в Национальной Гвардии. Когда началась полномасштабная война Червинский за плечами имел уже немалый опыт, ведь с 2019 года выполнял служебно-боевые задачи в Донецкой области, спасая жизнь военных, защищавших границы на востоке Украины в ходе антитеррористической операции.

В марте 2023 за добросовестное исполнение служебных обязанностей, образцовую военную дисциплину, настойчивость в исполнении воинского долга, высокие показатели в служебно-боевой деятельности сержант Владислав Червинский был награжден Грамотой Национальной Гвардии Украины.

Также за высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебно-боевых задач, проявленное при этом мужество, бдительность, усердие и разумную инициативу жмеринчанин неоднократно был награжден грамотами воинской части, в которой служил.

Он долгое время выполнял задачи в самых горячих точках, нес службу на Бахмутском направлении Донецкой области, а в последнее время спасал жизнь собратьев на Запорожском направлении.

"Героический путь военного медика, спасшего не одну жизнь, оборвался 27 июля в селе Роботино Токмакской городской общины Пологовского района на Запорожье. Ему было всего 24. […] Герои не умирают, а навечно вписывают свое имя в историю борьбы украинского народа ", – подчеркнули в Жмеринском горсовете.

Напомним, на войне погибла аспирантка кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко. В ВСУ она присоединилась после начала полномасштабного вторжения России.

Как писал OBOZREVATEL:

– От вражеского снаряда в Донецкой области погиб Максим Шварцман, который был на фронте с первых дней полномасштабного вторжения ВС РФ. До 24 февраля 2022 г. он работал фотокорреспондентом и видеооператором для украинских СМИ.

– Отдал жизнь за независимость Украины защитник из Львовской области, радиотелефонист Павел Зиновьев. Он не стал в Изюмском районе Харьковской области.

– В боях на Донетчине погиб житель Ровенской области Александр Рыцкий. Несмотря на молодой возраст, он был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!