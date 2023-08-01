"Была ангелом среди людей": в боях за Украину погибла аспирантка и сотрудница НАПК Юлия Шевченко

На войне погибла аспирантка кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко. В ряды ВСУ она встала после начала полномасштабного вторжения России.

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Служила Шевченко на должности замкомандира по морально-психологическому обеспечению. Ее не стало 31 июля. "Погибла как герой в одной из самых горячих точек фронта на востоке страны", – написал в Facebook военный Тарас Сухенюк, жених Юлии.

Он рассказал, что наша защитница была храброй, трудолюбивой, настойчивой.

"Она это ангел среди людей, которая помогала всем, кто просил и не просил о помощи... Она всегда была за справедливость в этом мире", – заявил Сухенюк.

В Нацагентстве по предотвращению коррупции сообщили, что Шевченко с начала 2021 года работала в управлении проведения обязательных полных проверок НАПК.

Она пришла в Нацагентство на пятом курсе университета, победив в проекте "Антикоррупционный десант". "Это уже много говорит о ее характере. Ее большим желанием было продолжать строить карьеру на антикоррупционном фронте, но так получилось, что демонстрировать свои лучшие навыки пришлось на войне", – отметила пресс-служба.

Коллеги Шевченко заявили, что она постоянно просила помогать нашим воинам, несмотря на "усталость от войны". И не сдаваться, чтобы агрессор как можно быстрее убрался из Украины.

"Наша отважная маленькая девочка с храбрым сердцем, наша Юля. Помним ее профессионализм, активность и огромную жизненную энергию", – написали в НАПК.

Преподаватель Юрий Пономаренко из НЮУ им. Ярослава Мудрого, где училась украинка, сообщил в Facebook, что аспирантка была очень талантливой. Он считает, что у нее могло бы быть блестящее юридическое и научное будущее.

"Положила жизнь за свободу и независимость своей Родины, за свой народ, за всех нас", – написал Пономаренко.

Знакомая Шевченко Анастасия Блыщик на своей странице в Facebook поделилась воспоминаниями о защитнице Украины.

"Красивая, умная, нежная, но в то же время волевая и справедливая... Если бы не проклятый враг, Юля вместе с Тарасом должны были вернуться к гражданской жизни, пожениться и родить маленьких Сарматиков. Это были бы отличные детки. Это была бы идеальная семья. Но ее убили. Подло. Цинично", – написала она.

Как писал OBOZREVATEL:

– От вражеского снаряда в Донецкой области погиб Максим Шварцман, который был на фронте с первых дней полномасштабного вторжения ВС РФ. До 24 февраля 2022 года он работал фотокорреспондентом и видеооператором для украинских СМИ.

– Отдал жизнь за независимость Украины защитник из Львовской области, радиотелефонист Павел Зиновьев. Его не стало в Изюмском районе Харьковской области.

– В боях на Донетчине погиб житель Ривненской области Александр Рыцкий. Несмотря на молодой возраст, он был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.

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