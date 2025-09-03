ВСУ атаковали Краснодарский край РФ: в Анапе поражена радиолокационная часть. Видео

В ночь на 3 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Сирены тревоги и взрывы были слышны в Анапе, а также в Новороссийске и вблизи Геленджика.

Об этом сообщили российские паблики. Также об этом пишет Telegram-канал Exilenova+, который обнародовал соответствующие видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как рассказали местные жители, в Анапе над морем было слышно по меньшей мере пять громких взрывов около 23:20. А в небе были видны яркие вспышки.

Также о громких взрывах и звуках пролета БПЛА сообщили жители Новороссийска и села Криница, что возле Геленджика.

Последствия атаки

Официальной информации о последствиях атаки дронов на Краснодарский край не было.

В то же время Telegram-канал Exilenova+ пишет, что в Анапе на Лысой Горе предварительно, была атакована радиолокационная часть и РЛС в ней.

Последствия пока уточняются.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 августа, украинские дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область РФ. Громко было в Краснодаре и Сызрани – там под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, на объектах вспыхнули пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!