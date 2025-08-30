Дроны атаковали Краснодар: поражен НПЗ, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на субботу, 30 августа, дроны атаковали Краснодарский край РФ. Громко было в Краснодаре – там под ударом был нефтеперерабатывающий завод, на объекте вспыхнул пожар.

Информацию подтвердили в оперштабе региона. Утверждается, что возгорание произошло якобы "из-за падения обломков беспилотников".

"Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м. По предварительной информации пострадавших нет. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы", – сказано в сообщении.

Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. А жителей Краснодара призвали оставаться дома и не выходить на улицу.

Краснодарский НПЗ – крупный нефтеперерабатывающий завод, проектная мощность по переработке нефти составляет 3,1 млн тонн в год.

Является старейшим из ныне действующий российских нефтеперерабатывающих заводов. В настоящее время Краснодарский НПЗ является филиалом ООО "Афипский НПЗ".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа в нескольких российских регионах прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Целью ударов в очередной раз стали нефтеперерабатывающие заводы. Взрывы прогремели на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области и Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

