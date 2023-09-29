ВСУ дали отпор оккупантам возле Авдеевки и Урожайного, уничтожены ЗРК и склад БК врага – Генштаб

Защитники Украины уже 583-е сутки продолжают ведение обороны государства, уничтожая оккупантов и постепенно освобождая территории. Накануне они отбили атаки армии РФ вблизи Авдеевки и Урожайного, ныне продолжаются наступательная операция на Мелитопольском и действия – на Бахмутском направлении фронта.

Украинская боевая авиация и подразделения ракетных войск поразили еще несколько зенитно-ракетных комплексов, склад БК, станции РЭБ и другую технику врага. О военной обстановке на утро 29 сентября говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что накануне на фронте произошло 21 боевое столкновение. За это время захватчики нанесли по позициям Сил обороны и гражданским объектам 83 авиаудара, совершили 63 обстрела из РСЗО. Также враг запустил по Украине 39 дронов-камикадзе Shahed-136/131, из которых защитники сбили 31 БПЛА. К сожалению, российские террористические атаки в очередной раз привели к жертвам и пострадавшим мирным жителям, повреждению гражданской инфраструктуры.

Под российскими авиаударами 28 сентября были н. п. Грабовское на Сумщине; Круглое, Купянск, Берестово на Харьковщине; Новоселовское на Луганщине; Торское, Северское, Спорное, Веселое, Константиновка, Белая Гора, Авдеевка, Урожайное, Старомайорское на Донетчине; Малая Токмачка и Роботино на Запорожье, а также Николаевка на Херсонщине.

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В то время как более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей пострадали от вражеских артиллерийских обстрелов.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях (ОСУВ "Север") оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском ВС РФ сохраняют присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области России.

На Купянском и Бахмутском направлениях (ОСГВ "Хортица") накануне оккупанты не вели штурмовых действий. В то же время совершили атаку на Лиманском направлении, которую ВСУ успешно отбили возле Белогоровки.

Не дали защитники российской армии восстановить утраченное положение южнее Авдеевки на одноименном направлении (ОСГВ "Таврия"). Также успешно отбили врага в районе Невельского на Донетчине.

Безуспешными были сразу шесть попыток оккупантов наступать в районе Марьинки. Еще наши воины отбили вражескую атаку возле Новомихайловки на Марьинском направлении.

На Шахтерском ВСУ пресекли атаку армии РФ возле Урожайного, а также помешали попытке захватчиков восстановить положение в районе Красного на Запорожском направлении.

На Херсонском направлении (ОСГВ "Одесса") украинские Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам врага.

Только в течение 28 сентября украинская армейская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения ВС РФ, еще один – по вражескому зенитно-ракетному комплексу и два – по станциям РЭС. Защитники обезвредили два разведывательных российских дрона. Подразделения ракетных войск поразили ЗРК, 11 артсредств и склад БК оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, оккупанты снизили темпы локализованных атак на линии Купянск – Сватово – Кременная. В то же время они активизировали использование авиации в этих районах и меньше используют ее там, где идет украинское контрнаступление.

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