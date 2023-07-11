ВСУ дали отпор оккупантам возле Марьинки и Красногоровки, уничтожен пункт управления и склад БК врага – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины за сутки отбили атаки войск РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 30 боевых столкновений, сейчас и дальше продолжаются тяжелые бои.

Видео дня

Отдельно защитники нанесли поражение скоплениям живой силы и техники вражеской армии, ее пункту управления, складу БК. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 11 июля – 503-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации нашей территории. Ее военные продолжают убивать мирное население, и в дальнейшем игнорируют законы и обычаи войны, используют тактику террора, наносят удары, совершают обстрелы по военным и гражданским объектам.

Этой ночью оккупанты снова атаковали территорию Украины иранскими ударными БПЛА типа Shahed. А накануне они нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также совершили 48 авиаударов и 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском армия РФ сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки она нанесла авиаудары в районах н. п. Басово, Одноробовка и Ветеринарное Харьковской области. Совершила минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, среди которых Горск на Черниговщине; Чуйковка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам от врага там подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты нанесли авиаудары в районах н. п. Терны, Звановка, Раздолевка, Белогоровка Донецкой области. Российским артобстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине; Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении под плотным огнем вражеской артиллерии защитники отбили атаки захватчиков возле Григоровки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Дружбы и Торецка. От его артобстрелов пострадали Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Южное и другие населенные пункты Донетчины.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного. Однако те нанесли авиаудар возле Авдеевки, обстреляли из артиллерии этот город и еще до десятка населенных пунктов Донетчины, в том числе Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки ВС РФ в районах Марьинки и Красногоровки. Агресор нанес авиаудар возле Красногоровки, совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Также они нанесли авиаудар возле Отрадного, обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Сторожевое, Благодатное на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ сосредотачиваются на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. Совершили артобстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское – Херсонской и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинская боевая авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Также наши защитники уничтожили три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 14 кв. км территории: 4 кв. км – на востоке и 10,2 кв. км – на юге. В общем с начала этого контрнаступления наши военные деоккупировали почти 193 кв. км украинской земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!