ВСУ дали отпор врагу на Новопавловском направлении, поражены три пункта управления БПЛА врага и станция РЭБ – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки 27 марта произошло 60 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Авдеевском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 28 марта.

В течение суток войска РФ нанесли 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая, Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Ямполевка, Новый, Дружба, Ивановское, Бердичи, Новобахмутовка, Очеретино, Семеновка, Цукурино, Новомихайловка, Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Великая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник при поддержке авиации 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БПЛА и 1 еще одному важному объекту противника.

Напомним, в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ ударили по Запорожью дронами-камикадзе типа Shahed. Вследствие вражеской атаки в городе есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что ночью 28 марта российские оккупанты атаковали Харьковщину дронами-камикадзе типа Shahed. В областном центре раздались взрывы, под ударом оказался Киевский район города.

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