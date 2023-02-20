ВСУ дали отпор захватчикам в районе Белогоровки и Бахмута, оккупанты пытаются оказывать давление на гражданское население – Генштаб

В Украине начались уже 362-е сутки войны, на которые агрессор Россия не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру наших городов, наносить удары с воздуха и совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов украинцев. Также враг ведет наступления – накануне подразделения Сил обороны отбили их в районах нескольких населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

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В то же время российские военные преступники на временно захваченных территориях продолжают давление и террор мирного населения. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 20 февраля.

Отмечается, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов (Луганская, Донецкая и Запорожская области), совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня – есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Угроза воздушных атак со стороны государства-террориста остается высокой по всей территории Украины.

Сегодня российские оккупанты сосредоточились на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Накануне украинские воины отбили атаки захватчиков в районах Гряниковки на Харьковщине, Белогоровки на Луганщине, а также Васюковки, Дубово-Василовки, Берховки, Бахмута и Ивановского на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Но обстрелам от него подверглись районы н. п. Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилье и Покровка – Сумской; Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях агрессор обстрелял н. п. Каменка, Колодезное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка – Луганской;и Белогоровка и Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском – Васюковку, Берховку, Бахмут, Ивановское, Белую Гору, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, враг применил армейскую авиацию для удара возле Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии н. п. Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском – районы н. п. Новоселка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.

На Херсонском направлении огневому воздействию от ВС РФ подверглись Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков на Николаевщине. Пострадали мирные люди.

Российские военные всеми способами оказывают давление на население временно захваченных территорий. В отдельных населенных пунктах Херсонской области они обустраивают места в админзданиях для незаконного содержания граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с ВСУ и за проукраинскую позицию.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, семь – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще два – по другим важным объектам врага.

Кроме этого, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, два беспилотника типа "Орлан-10" и два дрона-камикадзе типа "Ланцет-3". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия начала основную фазу наступательных операций в Луганской области Украины. В то же время аналитики ISW указывают, что оккупантам не хватает резервов для большого наступления в этом районе, у них возникли проблемы.

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