ВСУ дают отпор и вводят инновации: главнокомандующий НАТО оценил ситуацию на фронте. Видео

Украинская армия дает отпор российским захватчикам, удерживает свои позиции и внедряет инновации на фронте. На нынешнем этапе войны Украина, похоже, решила вопрос о нехватке войск на поле боя.

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Об этом он заявил Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Он оценил ситуацию на фронте в Украине во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Сената США в четверг, 3 апреля.

Генерал рассказал о том, как проходит Курская операция Сил обороны. Он отметил – несмотря на то, что Россия собиралась выбить ВСУ из-под Курска еще в сентябре 2024 года, украинская армия до сих пор удерживает там плацдарм, и даже немного продвинулась в Белгородской области.

"Что касается северной части фронта – зоны активного поля боя, это место, где Украина прошлым летом продвинулась по территории России в Курской области и захватила значительную часть региона. Именно сюда русские ввели северокорейские войска, чтобы помочь вытеснить украинцев. Поставили цель на конец сентября выбить украинцев из-под Курска. Однако украинцы до сих пор там. Сейчас в России в Курской области есть их значительная сила, удерживающая значительную часть территории. И они держатся на очень хорошей оборонной территории к югу от Белгорода. Пару недель назад украинцы отразили небольшое контрнаступление россиян", – сообщил Сенату главнокомандующий Объединенных сил НАТО.

Кристофер Каволи также оценил ситуацию на Краматорском направлении. Он отметил, что бои во времена Яра идут почти год. В последние месяцы русское наступление в некоторой степени начало снижаться в масштабах и захваченных территориях.

"За Часов Яр украинцы и россияне воюют уже около 8 месяцев. В последние недели российские наступательные операции несколько погасли. Они уменьшились в масштабе, переходя от размера роты к размеру взвода. В основном небольшие группы пехотинцев, пытавшихся атаковать под огнем артиллерии. И им не удалось завоевать никакие позиции за последние пару недель. По сути, украинцы от них отбились", – отметил генерал Каволи.

Также главнокомандующий Объединенными силами НАТО отметил, что российские кафиры застряли под Покровском.

"Россияне продолжают попытки взять Покровск. Они пытаются окружить его, подошли достаточно близко, но украинцы сдерживают россиян", – рассказал Каволи.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что Украина на нынешнем этапе войны решила вопрос нехватки войск на поле боя. В то же время, по словам Каволи, россияне страдают от нехватки бронетехники и живой силы.

"Похоже, что россияне страдают от недостатка бронетехники и живой силы. Украинцы со своей стороны заняли очень прочные оборонительные позиции, хорошо окопались и, похоже, разрешили некоторые свои проблемы с живой силой, которые были настолько острыми прошлой осенью", – подчеркнул генерал.

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