ВСУ держат оборону на занятых рубежах и истощают врага по всей линии фронта: произошло 15 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении суток, 23 сентября, на линии фронта произошло 15 боевых столкновений защитников Украины с российскими захватчиками. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав сводку на Facebook. Наша авиация нанесла за сутки восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.

"При этом Россия нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 14 из 15 "шахедов", – указали в сводке.

В ВСУ добавили, что за сутки враг нанес пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Что касается обстановки на фронтовой линии, в Генштабе докладывают так:

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Турья, Блешня, Прогресс, Янжуловка Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Запсилье, Пожня Сумской области и Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки, Тополя Харьковской области;

на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись районам более 10 населенных пунктов, в частности, Берестово, Масютовка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка Харьковской области;

на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Григорьевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Клищиевка, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении Силы обороны удачно держат оборону на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Керамику, Новобахмутовке, Степному, Тоненькому, Первомайскому Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Марьинки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Невельское, Александрополь, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар вблизи Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красное, Железнодорожное, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам Херсонской области, среди них Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Огромное, Кизомис Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавского, самый большой прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо как минимум достичь города Токмак в Запорожской области.

"Существует сочетание небольших вредоносных групп обороны противника, которые в настоящее время размещены очень точно и грамотно. Но действия наших бойцов вынуждают их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами", – подчеркнул бригадный генерал.

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