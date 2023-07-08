ВСУ добились тактических успехов в районе Бахмута, контрнаступательные операции продолжаются еще на трех участках фронта – ISW

Силы обороны Украины 7 июля добились тактических успехов в районе Бахмута. В частности, они продвинулись в районе Ягидного и Клещеевки, теснили российские войска к северу и югу от Бахмута.

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Украинские воины также продолжили контрнаступательные операции минимум на трех других участках фронта. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики констатировали, что по состоянию на 7 июля украинские силы добились тактических успехов в районе Бахмута и оценили эти успехи как "значимые".

"7 июля украинские силы добились тактически значимых успехов в районе Бахмута и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта. На опубликованных 6 июля кадрах с геолокацией видно, что украинские силы добились тактически значимых успехов в районе Ягидного (2 км к северу от Бахмута). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута, а командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинские силы установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута", – отмечено в аналитическом материале ISW.

Аналитики также процитировали заявление спикера ГШ ВСУ Андрея Ковалева о том, что частичного успеха Силам обороны удалось добиться возле Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Кроме того, согласно информации Генштаба, украинские силы продолжают наступательные операции на западе Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

В то же время минобороны России и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в Кременском направлении вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Луганская область

В течение 7 июля российские войска продолжали наземные удары по линии Купянск-Сватово-Кременная. По данным ГШ ВСУ, они безуспешно пытались проводить атаки возле Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово), Стельмаховки (16 км к северо-западу от Сватово), западнее Кармазиновки ( 13 км к юго-западу от Сватово) и к северо-западу от Берестово (30 км к югу от Кременной).

Российские же военкоры уверяли, что оккупанты якобы укрепили контроль над промышленной зоной в Новоселовском, продвинулись дальше вглубь населенного пункта и немного продвинулись южнее Новоселовского, а также что некие подразделения Воздушно-десантных войск РФ отбили часть территории в Серебрянском лесничестве (11 км к югу от Кременной).

Тем временем украинские воины продолжили контратаки на линии Сватово-Кременная. Согласно заявлениям некоторых российских военкоров, они атаковали позиции подразделений 15-й и 30-й мотострелковых бригад (обе части 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа) на линии Кармазиновка-Краснореченское (13-17км юго-западнее Сватово), а также российские позиции в районе Невского (18 км к северо-западу от Кременной), Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной), а также в направлении Шипловки (8 км к юго-востоку от Кременной).

Наземные атаки украинцев в районе Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Ямполевки (14 км к западу от Кременной) и Торского (13 км к западу от Кременной) якобы были отбиты.

Донецкая область

6-7 июля украинские силы добились тактических успехов в районе Бахмута, продвинувшись в районе Ягидного (2 км к северу от Бахмута). Сырский заявил, что украинским воинам удалось отбить неназванные территории на Бахмутском направлении, а в Генштабе констатировали продвижение к северу и югу от Бахмута, а также попытки россиян атаковать в районе Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута), которые были отбиты.

Согласно заявлениям российских военкоров, украинские силы пытались провести наступательную операцию южнее Озаряновки (16 км к юго-западу от Бахмута) в районе блокпоста Майорское. А министерство обороны государства-агрессора заявило, что россияне якобы отразили атаки украинских войск вблизи Ягидного, Майорска (21 км к юго-западу от Бахмута) и Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Непроясненным остается вопрос контроля над высотами вокруг Клещеевки. Пока в ГШ ВСУ заявляют о достижении частичного успеха под этим населенным пунктом, часть российских военкоров констатируют, что важные высоты к западу и северу от Клещеевки перешли под контроль ВСУ, другие же это отрицают.

Россияне накануне пытались атаковать на линии Авдеевка-Донецк. В ГШ ВСУ заявили о безуспешных наступательных операциях оккупантов в районе населенных пунктов Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки), Авдеевка, Невельское (14 км к юго-западу от Авдеевки), Первомайское, Марьинка. (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловка (36 км к юго-западу от Авдеевки).

В МО РФ же заявили, что украинские войска атаковали вблизи населенных пунктов Северное (6 км к западу от Авдеевки), Первомайское (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Водяное (8 км к юго-западу от Авдеевки).

Юг Украины

Бои 7 июля продолжались и в западной части Донецкой области. По данным ГШ ВСУ, россияне безуспешно пытались наступать районе Благодатного (южнее Великой Новоселки).

Россияне же уверяли, что им удалось отбить несколько позиций к северо-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а украинские силы наносили удары южнее и юго-западнее Великой Новоселки возле Старомайорского (7 км к югу), Урожайного (9 км к югу), Новодонецкого (13 км к юго-западу) и Приютного (15 км к юго-западу).

Тем временем группа мобилизованных россиян из Алтайского края, Республики Саха и Приморского края 7 июля разместила видеообращение, в котором оккупанты заявили, что российское военное командование бросило их на передовой перед лицом контратак украинских войск в Новодарьевке (15 км к юго-западу от Великой Новоселки), и что их подразделение потеряло 66 человек в этом районе с января 2023 года.

"Солдаты жаловались на отсутствие артиллерийской поддержки, продовольствия и воды, что указывает на то, что некоторые российские силы, сражающиеся в западной части Донецкой области, вероятно, столкнулись с высоким уровнем истощение и истощение перед лицом продолжающихся украинских контратак", – указано в материале.

Российские источники также утверждали, что 7 июля украинские силы начали новую волну контратак в западной части Запорожской области. Несколько российских военкоров утверждали, что небольшие украинские пехотные группы провели серию атак вдоль линии фронта в западной части Запорожской области в ночь на 7 июля. Они отметили, что украинские силы были особенно активны юго-восточнее Орехова в направлении линии Новофедоровка-Вербовое (20 км к юго-востоку) и юго-западнее Орехова в направлении линии Нестерянка-Копани (10 км к юго-западу) и Пятихатки-Жеребьянки (25 км к юго-западу). Российские источники утверждали, что подразделения Южного военного округа, в частности 19-я и 42-я мотострелковые дивизии, якобы отразили все украинские атаки в этих районах.

Тем временем на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, по данным российских военкоров, ситуация остается неизменной: они уверяют, что украинские и российские силы ведут взаимный артиллерийский обстрел позиций на противоположных берегах.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями Лукашенко по поводу Пригожина. Накануне беларуский диктатор заявил, что владелец ЧВК "Вагнер" и его наемники не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля. Похоже, таким образом он дистанцируется от сделки, которую якобы заключил с главарем "вагнеровцев" после их несостоявшегося "похода на Москву".

По мнению аналитиков, самопровозглашенный президент Беларуси ведет собственную игру: он продолжает рекламировать свою способность быть так называемым посредником между главой РФ Владимиром Путиным и ранее лояльным к нему Пригожиным, по-прежнему подчеркивая слабость кремлевского диктатора.