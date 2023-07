ВСУ добились успехов на южном фланге Бахмута и продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях – ISW

В течение 30 июля Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Они добились некоторых значительных успехов юго-западнее и северо-западнее Бахмута, а также в продвижении на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Тем временем российские источники утверждали, что оккупанты "контратаковали" и "вернули утраченные позиции" на некотором участке в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), где напомнили о попытках пропагандистов приуменьшить успехи и изобразить контрнаступление ВСУ как неудачное.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские силы 30 июля продолжали наступательные действия в районе Бахмута. Военные отметили, что они добиваются небольших, но устойчивых успехов на южном фланге города, куда враг продолжает стягивать свои резервы.

Блогеры со страны-агрессора подтвердили, что ВСУ вели наземные атаки в районе Клищеевки (6 км к юго-западу от Бахмута), а один даже признал, что россиянам пришлось отступить к востоку от железнодорожной ветки в районе возле села.

Несколько российских источников распространили кадры, на которых, как сообщается, боевики батальона "Призрак" 4-й мотострелковой бригады "ЛНР" пытаются атаковать украинские позиции на окраине Клищеевки.

Также отмечается, что подразделения Сил обороны продолжали атаковать позиции оккупантов вблизи Миньковки (15 км к северо-западу от Бахмута), Берховки (1 км к северо-западу), Богдановки (6 км к северо-западу), Ягидного (1 км к северо-западу) и Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу).

"30 июля российские силы не наносили никаких подтвержденных или заявленных наземных ударов в районе Бахмута. Они продолжают усилия по сдерживанию наступления украинских войск к юго-западу и северо-западу от города", – говорится в сводке ISW.

Продвижения ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях

Украинские Силы обороны продолжили контрнаступательные операции в районе западной админграницы Донецкой и восточной части Запорожской областей. Еще 29 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях в западной части Запорожской области.

Российский блогер признал, что на прошлой неделе украинские силы продвинулись к северо-востоку от н. п. Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Вербово (17 км к юго-востоку от Орехова).Хотя минобороны РФ и другие пропагандисты утверждали, мол, российские войска "отбили" украинские атаки возле Роботино.

Пропагандисты РФ в попытках завуалировать успехи Украины на фронте, заявили, якобы оккупанты контратаковали ВСУ под освобожденным Старомайорским и оттеснили их "вне позиций". Другие блогеры продвигали версию о том, как войска РФ вели штурм у села, но все же отошли после атаки для восстановления боеспособности. А еще некоторые утверждали, что соединения оккупантов все еще находятся в Старомайорском.

"Разные российские заявления о местонахождении 247-го полка ВДВ могут свидетельствовать о том, что это подразделение понесло значительные потери при попытке восстановить утраченные позиции в Старомайорском. Российские источники даже ошибочно сравнили усилия Украины по освобождению села с контролем ВСУ над Пятихатками", – отметили в ISW, указывая, как пропагандисты РФ путаются в собственной лжи.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не прекращает выражать заверения, что ВСУ в скором времени зайдут в Крым. По его словам, до освобождения полуострова от оккупантов осталось ждать недолго – "это уже скоро произойдет".

