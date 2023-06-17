ВСУ добились успехов в контрнаступательных операциях, оккупанты попытались провести атаки в районе Бахмута – ISW

Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились успехов. Российские оккупанты также пытались проводить атаки, в частности в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.

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Ситуацию на фронте по состоянию на 16 июня проанализировал американский Институт изучения войны (ISW). Отчет был опубликован на сайте организации.

Луганская область

Противник совершил ограниченные наземные удары вдоль линии Сватово – Кременная.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что захватчики провели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Стельмаховка (15 км к северо-западу от Сватово), Выемка (25 км на юг от Кременной), Веселое (30 км к югу Кременной). Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что было отбито пять атак россиян на Луганщине.

Донецкая область

И российские, и украинские войска проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

Опубликованные в сети кадры с геолокацией свидетельствуют, что враг вел ограниченное наступление в районе Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута). ГШ ВСУ отчитался о безуспешных наступательных операциях россиян в районе н. п. Раздоловка (19 км к северо-востоку от Бахмута), Орехово-Васильевка (11 км к северо-западу от Бахмута), Ступочки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Один из российских "военкоров" утверждал, что оккупанты атакуют вблизи Берховки (3 км к северо-западу от Бахмута) и Ягодного (1 км к северо-западу от Бахмута).

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что РФ перебрасывает свои наиболее боеспособные части на Бахмутское направление. Украинские силы занимают позиции на господствующих высотах и ​​в лесных массивах и вытесняют российские силы с ряда позиций.

Кадры с геолокацией, опубликованные 16 июня, указывают на ограниченное продвижение Сил обороны нашей страны к западу от Ягодного. Один из блогеров утверждал, что украинские воины наступают с флангов Бахмута, атаки происходили в районах Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Курдюмовки (12 км к юго-западу от Бахмута) и Озаряновки (14 км к юго-западу от Бахмута).

Активные действия противоборствующих сторон также произошли по линии Авдеевка – Донецк.

ВС РФ могли добиться ограниченных успехов вблизи Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки), о чем говорят опубликованные кадры с геолокацией. Российские источники утверждали о продвижении в Марьинке и севернее Новомихайловки.

Украинские силы вели ограниченное наступление вблизи н. п. Невельское (14 км к юго-западу от Авдеевки). Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных действиях россиян в районах Авдеевки, Степового (7 км к северо-западу от Авдеевки), Марьинки (юго-западная окраина Донецка), Красногоровки (5 км к северу от Марьинки) и Новомихайловки (10 км на юг от Марьинки).

Южная линия фронта

Контрнаступательные действия Украины происходили в том числе в районе Угледара, вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

ГШ ВСУ заявил, что защитники Украины добились успеха на некоторых участках близ Угледара и закрепились на новых позициях. Пресс-центр Таврической группировки украинских войск 15 июня информировал, что наши воины продвинулись в этом районе до 1 км. При этом, по данным Генштаба, оккупанты вели контратаку в направлении села Водяное (6 км к северо-востоку от Угледара).

Вблизи границы между Запорожской и Донецкой областями Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, 16 июня добились успехов в этом районе.

По информации Генштаба, это произошло на рубеже Левадное – Старомайорское (20 км к юго-западу – 10 км к югу от Великой Новоселки). Один из известных блогеров утверждал, что украинские силы добились незначительных успехов к юго-востоку от Большой Новоселки и что боевые действия продолжаются южнее этого населенного пункта.

Как сообщили в Генеральном штабе ВС Украины, защитники страны провели успешные наступательные операции в направлении рубежа Новоданиловка – Роботино (от 6 до 15 км южнее города Орехов). Российский военный блогер писал, что украинские силы продвинулись вперед в районе Роботина и захватили новые позиции в районе Дорожнянки (35 км к юго-востоку от Орехова).

Некоторые российские источники утверждали о "высадке украинских ДРГ" на левобережье Херсонщины, однако это может быть фейком. В ISW подчеркнули, что "не видели никаких визуальных подтверждений действий украинских сил на левом берегу Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС".

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВС Украины отчитался о 36 боевых столкновениях за минувшие сутки (16 июня). Армия страны-террориста продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

– Более подробно о ситуации на фронте можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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