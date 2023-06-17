Войска Путина пытаются скрыть большие потери в войне, забирать на лечение в РФ будут только офицеров – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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В течение 16 июня враг нанес очередной ракетный удар по Киевщине – задействовал 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины все 12 ракет были уничтожены. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 17 июня.

Кроме того, в течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Костобобров и Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чуйковка, Сосновка, Стариковое, Бояро-Лежачи, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Великая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Бочковое и Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянкя – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. У последней нанес авиаудар. Также осуществил артиллерийские обстрелы Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожевое, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял Ольговское, Полтавку, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Новоданиловку, Новоандреевку, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевку, Дорожное, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовку, Садовое, Антоновку, Белозерку, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры. Сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины. Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что запуск мирных переговоров между Украиной и Россией в настоящий момент может привести к прекращению активных военных действий. Однако для начала диалога необходимо осуществить вывод российских вооруженных сил из нашей страны.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины на фронте проводят как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. При том, что враг имеет авиационное и артиллерийское преимущество, ни одна из наших позиций не потеряна и враг не смог продвинуться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении наши защитники продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Украинские воины имеют значительное преимущество перед врагом в качестве, точности и мотивации своих действий;

– защитники Украины продолжают укреплять северные рубежи нашего государства. На северной границе за последнюю неделю вырыто более пяти тысяч метров траншей и два с половиной километра противотанковых рвов;

– на Таврическом направлении украинские воины продолжают выбивать врага с занимаемых позиций. За сутки там произошло 36 боевых столкновений.

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