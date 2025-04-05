ВСУ добились успехов в районах Часова Яра и Покровска: в ISW оценили ситуацию и объяснили, где пытается прорваться враг. Карта

Российские войска пытаются наступать практически по всей линии фронта, однако преимущественно без успеха. Продвижение оккупационных войск в последние дни подтверждено лишь на Торецком и Покровском направлениях.

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Впрочем, вблизи Покровска продвигались и украинские воины, также Силы обороны добились успеха в районе Часова Яра. Ситуацию и изменения на линии фронта проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Аналитики утверждают, что без подтвержденных продвижений прошли для россиян сутки 4 апреля на Курщине и вдоль границы между этим российским регионом и украинской Сумщиной.

При этом российские военные блогеры утверждали, что российские войска якобы продвинулись вблизи Гуево Курской области (южнее Суджи) и Олешни Курской области (юго-западнее Суджи), и повторили заявления, что российские войска захватили Басовку Сумской области (к северо-востоку от города Сумы).

В то же время, один из российских источников сообщал об украинской контратаке в направлении Веселовки Сумской области (к северу от города Сумы).

Вблизи международной границы в Курской области замечены подразделения российской 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот).

Также безрезультатными были атаки россиян в Белгородской области. Бои, по данным российских пропагандистов, шли у Демидовки и Поповки.

При этом аналитики ISW обратили внимание на заявление представителя одного из украинских пограничных отрядов, задействованных в операции в Белгородской области, относительно того, что РФ может начать широкомасштабное наступление на всей международной границе между Россией и Украиной, включая Сумскую область. При этом украинские военные сейчас не замечают значительного наращивания количества российских войск или техники, которые могли бы свидетельствовать о подобных намерениях.

Также пограничники заявили о продолжении попыток российских ДРГ численностью до 15 человек пересечь границу с Украиной.

В Белгородской области, по наблюдениям ISW, действуют подразделения российского отряда спецназа "Аида" имени Ахмата.

Не продвигались россияне также в Харьковской области.

Известно, что 2 и 3 апреля они штурмовали в районе Волчанска, а 1 апреля совершили неудачный штурм близ Глубокого.

В последнем случае оккупанты рассчитывали, что пасмурная погода с тучами поможет им избежать атак украинских дронов. Сначала в направлении украинских позиций захватчики ехали на мотоциклах, чтобы отвлечь украинские силы. Затем российские штурмовые отряды по 6-10 пехотинцев попытались атаковать украинские позиции. Впрочем, ни погода, ни необычная тактика не помогли захватчикам добиться цели: с помощью БПЛА украинские воины отразили штурм.

Что касается российских сил в Харьковской области, то недавно появились данные о возможном присутствии вблизи Липцев подразделений 7-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия 11-го армейского корпуса). Этот же полк ISW наблюдал на северо-востоке от Купянска в декабре 2024 года.

На Луганщине же россиянам недавно удалось продвинуться через реку Оскол к юго-восточной Камянке (к северо-востоку от Купянска), что подтверждают геолокационные кадры от 3 апреля.

А вот заявления российских военных блогеров о продвижении оккупантов на юг Каменки; к северу, северо-востоку и югу от Красного Первого (к северо-востоку от Купянска); на полях к северо-востоку от Малой Шапковки (к северо-западу от Купянска); и на полях юго-восточнее Глушковки (юго-восточнее Купянска) подтверждений пока не находят. Как и их утверждения о продвижении российских войск в сторону Кондрашовки (к северо-западу от Купянска).

Российские войска 3 и 4 апреля продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Каменки и Фиголовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; северо-западнее Купянска возле Малой Шапковки и Кондрашовки; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки.

Безуспешно пытались продвинуться русские к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово, в направлении Новой Кругляковки, к востоку от Боровой у Надии и к юго-востоку от Боровой у Новосергеевки. Один из российских блогеров признал, что украинские войска ужесточили контратаки в этом районе и пытаются перекрыть дорогу Р-07 Сватово-Купянск.

На линиях Райгородка-Чернещина и Первомайское-Копанки замечены российские подразделения 4-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия).

Также без успеха завершились наступательные усилия оккупантов на Лиманском направлении 4 апреля, хотя российские пропагандисты и утверждали о продвижении российских сил к северу от Лимана в районе населенных пунктов Новое и Екатериновки и в направлении Колодязей (к северо-востоку от Лимана).

Российские войска за последние два дня продолжали наступательные действия на север от Лимана в районе Новомихайловки, Катериновки, Новое и Зеленой Долины; северо-восточнее Лимана около Ольговки; и восточнее Лимана в направлении Торского.

Аналитики привели утверждение украинского военного обозревателя Константина Машовца, который 4 апреля отметил, что российским войскам не удалось закрепить недавний тактический успех к северо-востоку от Лимана в районе Макеевка-Ккатериновка-Ивановка, несмотря на недавние прорывы в этом районе, и сейчас больше сосредотачиваются на отрезании широкого украинского выступа между Катериновкой (к северо-востоку от Лимана) и Копанками (восточнее Боровой).

"Машовец прогнозировал, что подразделения 20-й общевойсковой армии вскоре могут перегруппироваться с подразделениями 2-й мотострелковой дивизии и 4-й танковой дивизии (обе 1-й гвардейской танковой армии) для вступления в бой возле Ивановки с целью продвижения на север и северо-запад с позиций в этом районе. Украинский офицер бригады, действующий на Лиманском направлении, отметил, что ситуация "существенно изменилась" и что российские войска в этом районе используют группы пехоты разной численности, чтобы атаковать украинские позиции при поддержке беспилотников", – отметили в ISW.

Известно, что на Лиманском направлении действуют подразделения 254-го, 283-го, 488-го и 1428-го мотострелковых полков и 59-го танкового полка (все 144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии).

Не продвинулись россияне 4 апреля и на Северском направлении. За последние два дня они атаковали под самим Северском; северо-восточнее Северского у Белогоровки; восточнее Северского вблизи Верхнекаменского; и юго-восточнее Северского в направлении Выемки и Ивано-Дарьевки.

А вот близ Часова Яра успехов добились украинские войска. Геолокационные кадры от 3 апреля подтверждают недавнее продвижение украинцев на улицу Днепровскую в южной части города.

3 и 4 апреля российские войска атаковали у самого Часова Яра и к югу от города в направлении Предтечино.

Вблизи Часового Яра действуют подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, включая 217-й полк. На направлении также действуют операторы дронов 6-й мотострелковой дивизии (3-й армейский корпус). На Константиновском направлении (юго-западнее Часова Яра) действуют подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады (51-й общевойсковой армии, бывший 1-й армейский корпус "ДНР").

На Торецком направлении успехов удалось добиться российским войскам: в юго-западной части Торецка они недавно продвинулись по улице Сормовской.

4 апреля российские источники утверждали, что российские войска захватили Александрополь, по оценкам ISW по состоянию на 2 апреля этот населенный пункт уже находился под контролем оккупантов.

Российские силы недавно атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка у Дачного, Дружбы, Дилиевки; к северо-востоку от Торецка у Крымского; и к западу от Торецка возле Леонидовки и Романовки.

Согласно заявлению ОСГВ "Хортица", на днях украинские воины отбили на Торецком направлении механизированный штурм, в котором оккупанты задействовали по меньшей мере 5 единиц бронетехники и неназванное количество мотоциклов.

Между тем, Машовец считает, что россияне проводят сейчас на Торецком направлении передислокации не для того, чтобы дальше попытаться продвигаться в направлении Константиновки, а прежде всего для замены истощенных и недееспособных частей 51 армии с целью усиления российских позиций на левом фланге российского выступа у Елизаветовки.

Украинские военные рассказывают, что на Торецком направлении оккупанты ныне атакуют преимущественно небольшими штурмовыми группами, не осуществляя механизированных танковых штурмов. Они также пытаются обойти украинские силы и избежать военных действий во время продвижения.

На Торецком направлении действуют подразделения российской 150-й мотострелковой дивизии (8 армия), включая ее 68-й и 163-й танковые полки и ее 102-й и 103-й мотострелковые полки, подразделения 20-й мотострелковой дивизии, включая ее 25-й Бр (68-й армейский корпус).

Непосредственно под Торецком замечены подразделения российской 132-й отдельной мотострелковой бригады (51-й ОМСБр), а возле Дилиевки действуют подразделения 238-й артиллерийской бригады (8-я ОМСБр), 346-й бригады спецназа (Главное управление Генштаба России), 77-й мотострелковый полк (вероятно, восстановленное советское подразделение) и 174-й разведывательный батальон (150-я мотострелковая дивизия, 8-я ОМСБр).

На самом горячем Покровском направлении продвижения недавно имели и российские, и украинские силы.

Так, российские источники утверждали, что украинцы продвинулись в северо-западной части Котлино и юго-восточной части Удачного (оба юго-западнее Покровска).

А геолокационные кадры от 4 апреля фиксируют незначительное продвижение российских сил в северной части Шевченко к югу от Покровска.

Тем временем российское минобороны, не утруждая себя демонстрацией хотя бы минимальных доказательств, заявило, что российские войска захватили Успеновку (юго-западнее Покровска). Пропагандисты "досыпали" еще "побед". Один из них заявил о продвижении оккупантов в восточной части Лысовки, что на юге от Покровска, а другой рассказывал о продвижении россиян к западу от Преображенки в направлении Троицкого, с юга в районе Богдановки в направлении Троицкого и со стороны Запорожья в направлении Троицкого (все юго-западнее Покровска).

В то же время еще один российский военный блогер утверждал, что украинские силы якобы контратаковали в районе Удачное-Котлино.

Российские войска 3 и 4 апреля наступали северо-восточнее Покровска возле Тарасовки; восточнее Покровска — Елизаветовка, Водяное Второе, Александрополь; юго-восточнее Покровска близ Сухого Яра и Новокалинового; и юго-западнее Покровска возле Удачного, Песчаного, Преображенки, Срибного, Новосергеевки, Надиевки, Успеновки, Звирового, Новоалександровки, Новоандреевки, Котляровки.

На Покровском направлении действуют подразделения российской 90-й танковой дивизии (41-я общевойсковая армия), а операторы беспилотников российского 33-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия, 8-я армия) замечены вблизи Тарасовки.

Без подтвержденных продвижений россиян прошли сутки и на Кураховском направлении.

А вот неподтвержденных "успехов" у российских войск хватало, по крайней мере, в сообщениях российских пропагандистов.

Так, военные блогеры из РФ утверждали, что российские войска продвинулись на три километра в районе Андреевки (к западу от Курахово), а также имели продвижение на участке глубиной до одного километра и шириной в 1,5 километра вблизи Богатыря (юго-западнее Курахово). Некоторые еще сообщали о незначительном продвижении оккупантов к западу от Разлива (юго-западнее Курахово).

3 и 4 апреля российские войска наступали к западу от Курахово близ Константинополя и Алексеевки и к юго-западу от Курахова возле Разлива.

"3 апреля российский военный блогер заявил, что огневой контроль российских войск над трассой H-15 Курахово – город Запорожье позволяет российским войскам эффективно нарушать наземные линии связи Украины (GLOCs) в этом районе и формировать плацдарм для будущих наступательных операций", – добавили в ISW

Вблизи Багатыря замечены операторы беспилотников российской 14-й бригады спецназа (ГРУ), а подразделения российской 15-й мотострелковой бригады (2-й ОМСБр) действуют на Кураховом направлении.

Не было российских подтвержденных продвижений также на Великоновоселковском направлении, где они продолжали атаки.

А в воображении российских пропагандистов оккупанты (включая части российской 5-й танковой бригады) продвинулись вблизи Федоровки и Бурлацкого (оба к северо-западу от Великой Новоселки) и к югу от Вольного Поля (западнее Великой Новоселки). Один из российских военных блогеров утверждал, что российские силы продвинулись на глубину до 500 метров и расширили свою зону контроля в районе примерно от 400 метров до одного километра вблизи района Вольное Поле-Бурлацкое.

3 и 4 апреля российские войска наступали северо-западнее Великой Новоселки возле Веселого и западнее Великой Новоселки возле Новоселки и Вольного Поля.

Известно, что у Вольного поля действуют операторы беспилотников и подразделения российского 1461 мотострелкового полка, 5-й танковой бригады и 14-й бригады спецназа ГРУ.

Продолжались накануне наступательные действия россиян также на Запорожье. За последние два дня они концентрировали усилия на наступательных действиях северо-западнее Работино вблизи Степового, Малых Щербаков и Каменского.

Машовец утверждает, что на рубежах Долинка – Щербаки (к северо-западу от Работино) и на рубеже Пятихатки – Степовое (к северо-западу от Работино) темпы наступления 58-й общевойсковой армии РФ замедлились и российские войска не могут продвинуться к северу по дороге Каменское – Орехов по направлению к линии Степное – Щербаки (к северо-западу от Работино).Там действуют российские 108-й воздушно-десантный полк (7-я дивизия), 503-й мотострелковый полк (19 мотострелковая дивизия, 58 армия) и 70-й мотострелковый полк. (42 мотострелковая дивизия, 58 армия)

"Машовец сообщил, что командование 58-й армии РФ перебросило на Запорожское направление несколько батальонов и подразделения беспилотников из состава 100-й ОБРБ и рассчитывает на подкрепление с передислокацией российских войск, действующих в Курской области. По его данным, подразделения 108-го Запорожской области и что подразделения 56-го полка ВДВ (также 7-й дивизии ВДВ) также могут передислоцироваться для усиления российских усилий на этом участке фронта", – отмечают аналитики.

При этом Машовец не исключает, что в этот район оккупанты могут перебросить также одну бригаду морской пехоты – вероятнее всего 155-ю (Тихоокеанский флот РФ) или 810-ю ОМСБ (Черноморский флот РФ).

Целью врага на этом участке фронта является установление контроля над тактическими высотами между Новоандреевкой и Новопавловкой (обе к северо-западу от Работино), чтобы установить огневой контроль на линии Орехов – Камышеваха (к северу и северо-западу от Работино).

На Приднепровском направлении 3 и 4 апреля российские войска также продолжали наступательные действия, но не продвигались.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями главного переговорщика Путина Кирилла Дмитриева. Он в интервью американским СМИ озвучил несколько утверждений по поводу российско-украинской войны и ее завершения, идущих вразрез с официальной линией Кремля – и сделал это с четким умыслом.

В то же время, Россия продолжает готовиться – и вовсе не к завершению войны, говорят аналитики.

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