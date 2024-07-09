ВСУ доказали, что де-факто уже является армией НАТО, – Стефанчук

Вооруженные силы Украины используют оружие НАТО, соблюдают те же принципы и выполняют функцию защиты восточного фланга Альянса от агрессии России. Это должно развеять любые сомнения в соответствии с ВСУ стандартам НАТО.

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Такое заявление сделал Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом он сообщил во время своего визита в Вашингтон.

"Украинская армия сегодня доказала, кажется, всему миру, что она де-факто является армией НАТО", - сказал председатель Парламента.

Стефанчук объяснил, что ВСУ воюют по стандартам Альянса, используют натовское оружие и разделяют те же принципы и ценности. Они также выполняют основную функцию НАТО – защиту восточного фланга от российского вторжения.

"У меня вопрос к нашим коллег-партнерам, которые сомневаются в том, заслуживает ли Украина быть в Альянсе. Если это не так, то что тогда армия НАТО?" – подчеркнул он.

Кроме того, Стефанчук отметил, что присоединение Украины к НАТО будет выгодно не только для нашей страны, но и значительно укрепит Альянс. Украина добавит наиболее опытную и боеспособную армию, которая знает, как противостоять врагу, что представляет основную угрозу НАТО.

Напомним, что 26 июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он начнет исполнение своих обязанностей с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Енса Столтенберга после десяти лет пребывания во главе НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будут предложены "конкретные пути" для ускорения ее вступления в Альянс. Также будет обсуждаться, как помочь стране защититься от российской агрессии и подготовиться к членству в НАТО.

В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО. Лидер соседней страны считает, что такой шаг может привести к "эскалации напряженности".

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