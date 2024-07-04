НАТО предложит Украине 'конкретные пути' для ускорения членства в Альянсе, – Госдеп США

На саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине будут предложены "конкретные пути" для ускорения ее вступления в Альянс. Будут также обсуждать, как помочь Украине защититься от российской агрессии и подготовиться к членству в НАТО.

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Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, передает "Голос Америки". По его словам, в итоговой декларации страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса, хотя конкретная формулировка еще согласовывается.

"Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощь, необходимую для сдерживания России, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО.

Вместе это то, что мы называем "мостиком к членству" в НАТО. Поддержка, которую мы собираемся оказать на саммите, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО", – сказал Джонс.

На вопрос о том, будет ли такой "мост" необратимым, представитель Госдепа отметил, что "формулирование декларации все еще обсуждается между союзниками по Альянсу".

"В альянсе уже заявили, что Украина станет членом НАТО", – добавил он.

Лидеры НАТО соберутся на саммит Организации Североатлантического договора в Вашингтоне с 9 по 11 июля, частично чтобы отметить 75-ю годовщину военного Альянса.

На саммит пригласят министров иностранных дел 35 стран-партнеров, не являющихся членами НАТО. По словам Джонса, одним из ключевых пунктов повестки дня является развитие устойчивости этих союзников в противостоянии угрозам и вызовам Китая.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на июльском саммите в Вашингтоне Украина не услышит конкретные даты вступления в Североатлантический альянс. В то же время ожидается "четкое сообщение о перспективах членства" нашего государства в НАТО.

Как известно, лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали 13 июня соглашение о гарантиях безопасности. Она будет действовать десять лет. В двустороннем соглашении идет речь о безопасности, направленной на укрепление обороны Украины от российских захватчиков.

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