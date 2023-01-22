ВСУ формируют новые подразделения, которые будут использовать танки Leopard 2 и БМП Bradley, – Наев

В Вооруженных силах Украины происходит формирование новых воинских частей. Они будут подготовлены исключительно для использования танков Leopard 2 и бронетранспортеров Bradley, которые предоставят союзники.

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От боеготовности новых подразделений будут зависеть действия ВСУ на поле боя. Об этом в комментарии CNN рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, решение о создании новых воинских частей было принято на фоне ожидаемых поставок западных образцов вооружений. Наев подчеркнул, что современные танки намного эффективнее советских образцов. Также генерал отметил, что предоставленная союзниками техника поможет Украине продвинуться вперед на поле боя.

В то же время Наев отметил, что многое будет зависеть от боеготовности новых воинских частей, поэтому помощь от международных партнеров чрезвычайно важна.

"Все подразделения должны быть оснащены одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard – если мы их получим", – сказал Наев.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Германия в вопросе предоставления боевых танков Leopard 2 Украине "проходит через свой собственный процесс". Обсуждая его, США не давит на немецкое правительство для принятия положительного решения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что танки немецкого производства соглашаются передать Польша, Финляндия, Португалия, Испания, однако на это необходимо согласие от государства, имеющего права на эту технику, – то есть от Германии. Он подверг критике немецкое правительство за промедление, ведь пока в Берлине размышляют, стоит ли предоставлять украинской армии "Леопарды", в Украине ежедневно гибнут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о танках Leopard 2. Он заявил, что диалог с ФРГ по поставкам вооружения будет продолжаться.

Издание CNN раскрыло главные карты по поводу того, почему Германия тянет время с поставкой танков Украине и на что надеются в Берлине. Со своей стороны Spiegel подсчитало, сколько танков Leopard Германия могла бы передать Украине, хотя канцлер Олаф Шольц не торопится.

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