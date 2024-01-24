ВСУ и дальше будут уничтожать средства доставки ракет на Белгородско-Харьковском направлении – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в среду, 24 января, сделал заявление относительно последних ракетных ударов российских террористов по нашей стране, в частности, по Харькову, а также относительно логистики армии РФ. В Генштабе отметили, настолько важно принимать все меры для защиты украинцев, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

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Заявление опубликовано на официальных страницах Генштаба. В нем отмечается, что ВСУ принимают все меры для защиты Украины.

"Неспособность противника добиться каких-либо результатов на поле боя продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и убийства гражданских мы видим и в других городах Украины", – говорится в заявлении.

В Генштабе подчеркнули, что российские войска лишь в течение последней недели нанесли 19 ракетных ударов по Харьковской области, применив 26 ракет С-300 и три баллистических ракеты "Искандер-М".

В результате этих атак погибли 16 человек, в том числе один ребенок, ранены 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе – одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов.

"В целях уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что интенсивность обстрелов российских оккупантов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода.

"С учетом этого Вооруженные силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", – подытожили в Генштабе.

Заявление Генштаба прозвучало на фоне новостей о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 января в России упал военный самолет Ил-76. Авиакатастрофа произошла в Белгородской области.

После падения самолета пропагандисты начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете якобы находились украинские военнопленные.

В то же время украинские эксперты утверждают: фото с места падения опровергают российский вброс и могут служить подтверждением того, что Ил-76 перевозил не пленных, а ракеты для С-300.