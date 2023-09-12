ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки и Роботино: произошло более 20 боевых столкновений - Генштаб

На протяжении дня, 12 сентября, по всей линии российско-украинского фронта произошло 20 прямых столкновений. В результате штурмовых действий Силы обороны получили частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом сообщили в ежедневной сводке Генерального штаба, опубликованной на Facebook. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

"Подразделениями ракетных войск поражены два артиллерийских средства, состав боеприпасов, пункт управления и зенитно-ракетный комплекс противника", – указано в отчете.

Однако российская армия не прекращает обстреливать территорию Украины. Враг использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов, в результате чего, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

Следующая обстановка зафиксирована за сегодня на прифронтовой территории:

на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестово, Синьковка, Кисловка Харьковской области;

на Лиманском направлении авиационных ударов подверглись Надежда, Диброва Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Авиационные удары получили Клещиевка, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тонечко Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток наши воины свели насмарку более 10 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отражены. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении наши воины отразили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Роботино, Каменское Запорожской области;

на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадокаменки Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продолжают двигаться вперед на Таврическом направлении, выбивая оттуда российских оккупантов. Скорость наших военных достигает расстояния от 50 до 200 метров за сутки.

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