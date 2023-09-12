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ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки и Роботино: произошло более 20 боевых столкновений - Генштаб

Екатерина Белоброва
War
2 минуты
2,1 т.
ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки и Роботино: произошло более 20 боевых столкновений - Генштаб

На протяжении дня, 12 сентября, по всей линии российско-украинского фронта произошло 20 прямых столкновений. В результате штурмовых действий Силы обороны получили частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Видео дня

Об этом сообщили в ежедневной сводке Генерального штаба, опубликованной на Facebook. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

"Подразделениями ракетных войск поражены два артиллерийских средства, состав боеприпасов, пункт управления и зенитно-ракетный комплекс противника", – указано в отчете.

Однако российская армия не прекращает обстреливать территорию Украины. Враг использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов, в результате чего, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

Следующая обстановка зафиксирована за сегодня на прифронтовой территории:

  • на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестово, Синьковка, Кисловка Харьковской области;
  • на Лиманском направлении авиационных ударов подверглись Надежда, Диброва Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Авиационные удары получили Клещиевка, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тонечко Донецкой области;
  • на Марьинском направлении в течение суток наши воины свели насмарку более 10 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;
  • на Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отражены. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;
  • на Запорожском направлении наши воины отразили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Роботино, Каменское Запорожской области;
  • на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадокаменки Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.
ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки и Роботино: произошло более 20 боевых столкновений - Генштаб

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продолжают двигаться вперед на Таврическом направлении, выбивая оттуда российских оккупантов. Скорость наших военных достигает расстояния от 50 до 200 метров за сутки.

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