ВСУ имеют успех на нескольких направлениях, враг давит: карты ISW

Недавно Силы обороны Украины продвинулись в Белгородской области РФ и под Покровском на Донетчине. В то же время российские войска прошли вперед на участках фронта под Купянском, Торецком и Покровском.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры.

Продвижение ВСУ

Кадры, появившиеся в сети 29 марта, показывают продвижение украинских сил в восточную Поповку (к северо-западу от Белгорода вдоль международной границы).

Российские блогеры жаловались, что ВСУ продолжали атаки возле Поповки и Демидовки. Известно, что противодействовать украинским силам там пытаются подразделения 34-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

На Покровском направлении кадры от 28 марта продемонстрировали продвижение Сил обороны к западу от Шевченко (южнее райцентра). Защитники контратаковали оккупантов под Котляровкой. Отражая вражеский штурм под этим населенным пунктом, украинская бригада уничтожила пять российских бронемашин.

Продвижение оккупантов

Сообщается, что российские войска недавно продвинулись севернее Степной Новоселовки на Купянском направлении. В течение 28 и 29 марта они наступали северо-восточнее Купянска возле Каменки и на юго-восток – возле Песчаного. Пропагандисты отчитывались об укреплении оккупантами позиций вблизи Тополя (к северо-востоку от Купянска вдоль международной границы).

Геолокационные кадры, опубликованные 29 марта, показывают, что подразделения армии РФ продвинулись на западной окраине Торецка, к западу от города и к северу от Дружбы.

Оккупанты продолжали наступательные действия под самим Торецком, в направлении Дилиевки, возле Крымского, Пантелеймоновки и Александрополя, в направлении Щербиновки.

Отмечается, что на Покровском направлении оккупационные войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Котляровки и восточнее Богдановки во время штурма при поддержке бронетехники, а также захвата Преображенки юго-западнее Покровска. Российские милитаристы хвастались, что в наступлении под Котляровкой принимали участие подразделения 90-й танковой дивизии ВС РФ.

Российские войска продолжили наступления к северо-востоку от Покровска возле Тарасовки; к востоку – в районе Елизаветовка, Водяного Второго, Калинового; к юго-востоку – возле Лисовки; на юго-запад – неподалеку от Котлино, Новосергеевки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Упсеновки, Преображенки, Серебряного, Шевченко, Троицкого.

Российский блогер утверждал, что армия РФ недавно усилила атаки на Покровском направлении и украинские войска пытаются использовать FPV-дроны, чтобы изолировать поле боя и усложнить материально-техническое обеспечение оккупантов в этом районе. По данным ISW, в конце января, феврале и начале марта 2025 года наблюдалась временная пауза в наступательных операциях и продвижении россиян на Покровском направлении, поскольку ВСУ усилили контратаки и операции БПЛА в этом районе. А в последние три недели (с начала марта) российские войска вновь усилили атаки и, похоже, пытаются продвинуться к северо-востоку от райцентра вдоль трассы Т-0504 Покровск – Константиновка и к юго-западу от города в направлении границы Донецкой и Днепропетровской областей.

"Однако российские войска, похоже, не сосредоточены на нападении непосредственно вокруг Покровска или на него, а украинские силы продолжают проводить локализованные контратаки к югу от города", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что войска РФ предпринимают попытки расширить зоны активных боевых действий на Харьковщине. Это происходит в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, но пока враг не имеет в этом успехов.

