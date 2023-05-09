ВСУ истощают оккупантов: Гуменюк рассказала о 'бавовне' на левом берегу Херсонщины и озвучила потери врага

Силы обороны Украины продолжают работу по истощению российских оккупантов, которые засели на левом берегу Днепра в Херсонской области. Удар за ударом защитники зачищают эту территорию от присутствия врага.

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Так ситуацию на южном направлении фронта описала начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Комментарий она дала в эфире канала "Еспресо".

По ее словам, результат работы украинских воинов на Херсонщине очевиден: благодаря уничтожению вражеской техники по другую сторону реки оккупанты совершают меньше обстрелов населенных пунктов на правом берегу.

"Два-три дня подряд обстрелов не более 50 по правому берегу Херсона. Это результат нашей работы", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что за два минувших дня ВСУ уничтожили четыре единицы тяжелой артиллерии войск РФ. Подтверждено сожжение бронетанковой техники, с помощью которой захватчики пытались маневрировать подразделениями и перевозить боеприпасы.

Также защитники сбросили три "бавовны" на склады хранения российских боеприпасов.

"Мы говорим о том, что наша работа по их истощению продолжается и имеет результаты", – объяснила Гуменюк методику зачистки Херсонщины от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая воины ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра на Херсонщине. На кадрах после "бавовны" заметно, как оккупанты вытаскивали из огня своих товарищей, вероятно, уже "двухсотых".

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