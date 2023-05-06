Горит и дымит: ВСУ 'поджарили' морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео

Украинские военные регулярно уничтожают живую силу и военную технику оккупантов. Так, ВСУ "поджарили" 61 бригаду морской пехоты РФ.

Видео дня

Видео эпичного уничтожения оккупантов распространилось в сети. Это произошло в Херсонской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наши воины из дрона минусуют пид*ров из 61 бригады. Именно так морские пехотинцы превращаются в дохлых пехотинцев, а их лачуга в свежую могилу. Херсонщина, устье Днепра на островах", – говорится в источнике.

На кадрах видно, как украинские военные заметили группу оккупантов. Туда был сброшен снаряд.

На месте падения снарядов был зафиксирован масштабный пожар.

Также можно заметить, как россияне вытаскивали из огня своих побратимов, вероятно, уже мертвыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из подразделения аэроразведки "VOG-17" уничтожили командно-наблюдательный пункт (КСП) российских захватчиков на одном из направлений. Для ликвидации оккупантов наши бойцы использовали боеприпас с посланием для россиян – на нем написали: "За Херсон".

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