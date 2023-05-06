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Горит и дымит: ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео

Анастасия Ковалева
War
1 минута
6,6 т.
Горит и дымит: ВСУ 'поджарили' морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео

Украинские военные регулярно уничтожают живую силу и военную технику оккупантов. Так, ВСУ "поджарили" 61 бригаду морской пехоты РФ.

Видео дня

Видео эпичного уничтожения оккупантов распространилось в сети. Это произошло в Херсонской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наши воины из дрона минусуют пид*ров из 61 бригады. Именно так морские пехотинцы превращаются в дохлых пехотинцев, а их лачуга в свежую могилу. Херсонщина, устье Днепра на островах", – говорится в источнике.

На кадрах видно, как украинские военные заметили группу оккупантов. Туда был сброшен снаряд.

Горит и дымит: ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео

На месте падения снарядов был зафиксирован масштабный пожар.

Горит и дымит: ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео
Горит и дымит: ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео

Также можно заметить, как россияне вытаскивали из огня своих побратимов, вероятно, уже мертвыми.

Горит и дымит: ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео
Горит и дымит: ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из подразделения аэроразведки "VOG-17" уничтожили командно-наблюдательный пункт (КСП) российских захватчиков на одном из направлений. Для ликвидации оккупантов наши бойцы использовали боеприпас с посланием для россиян – на нем написали: "За Херсон".

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